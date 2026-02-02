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КАСКО шаг 4: осмотр автомобиля

Для организации осмотра уточните у клиента:

— удобную дату для мойки и предъявления авто,

— временной промежуток (не менее двух часов),

— место проведения,

— контакты лица, которое будет присутствовать при осмотре.

Что важно учесть:

! Ряд страховых компаний быстро согласовывают осмотр и готовы приехать в назначенное время и место — например, Тинькофф. Другие проводят осмотр только на своей территории, в одном из подразделений.

! Для удалённых регионов некоторые компании предоставляют возможность самоосмотра. Такую опцию предлагает, в частности, Ренессанс. Самоосмотр выполняется через специальное мобильное приложение, где также можно отслеживать статус. Приложение содержит подробную инструкцию с иллюстрациями по загрузке 14 фотографий, поэтому трудностей обычно не возникает. Тем не менее при необходимости рекомендуем помочь клиенту.

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