КАСКО шаг 4: осмотр автомобиля
Для организации осмотра уточните у клиента:
— удобную дату для мойки и предъявления авто,
— временной промежуток (не менее двух часов),
— место проведения,
— контакты лица, которое будет присутствовать при осмотре.
Что важно учесть:
! Ряд страховых компаний быстро согласовывают осмотр и готовы приехать в назначенное время и место — например, Тинькофф. Другие проводят осмотр только на своей территории, в одном из подразделений.
! Для удалённых регионов некоторые компании предоставляют возможность самоосмотра. Такую опцию предлагает, в частности, Ренессанс. Самоосмотр выполняется через специальное мобильное приложение, где также можно отслеживать статус. Приложение содержит подробную инструкцию с иллюстрациями по загрузке 14 фотографий, поэтому трудностей обычно не возникает. Тем не менее при необходимости рекомендуем помочь клиенту.