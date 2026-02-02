КАСКО шаг 5: оплата и вознаграждение ​

Направьте клиенту ссылку на оплату и попросите отзвониться сразу после перечисления средств страховой компании. Сообщите об оплате менеджеру расчёта.

Полис и правила страхования автоматически отправляются на электронную почту, указанную в расчётах, в течение примерно 15 минут после оплаты. Если письмо не пришло — попросите менеджера переотправить полис вручную.

Комиссионное вознаграждение начисляется в течение 5-10 рабочих дней после оплаты полиса. На балансе появится поступление с описанием «КАСКО».

Что важно учесть: