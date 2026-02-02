Страховые компании
Раздел содержит информацию о страховых компаниях, с которыми работает платформа АГЕНТБРОКЕР: условия сотрудничества, комиссии агентов, особенности оформления полисов.
Доступные компании
|Компания
|Продукты
|Особенности
|АльфаСтрахование
|ОСАГО, Кроссы
|Кросс-продукты, пролонгация
|Гелиос
|ОСАГО
|Высокие комиссии (до 28%)
Страховые агрегаторы
Как выбрать страховую компанию?
При выборе страховой компании для клиента учитывайте:
- Цену полиса — сравните предложения разных СК
- Комиссию агента — у разных компаний разные условия
- Скорость оформления — некоторые СК оформляют полис быстрее
- Надежность — рейтинг и репутация компании
Рекомендация
Используйте мультирасчёт на платформе — система автоматически покажет лучшие предложения от всех доступных страховых компаний.