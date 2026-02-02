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Страховые компании

Раздел содержит информацию о страховых компаниях, с которыми работает платформа АГЕНТБРОКЕР: условия сотрудничества, комиссии агентов, особенности оформления полисов.

Доступные компании

КомпанияПродуктыОсобенности
АльфаСтрахованиеОСАГО, КроссыКросс-продукты, пролонгация
ГелиосОСАГОВысокие комиссии (до 28%)

Страховые агрегаторы

Как выбрать страховую компанию?

При выборе страховой компании для клиента учитывайте:

  1. Цену полиса — сравните предложения разных СК
  2. Комиссию агента — у разных компаний разные условия
  3. Скорость оформления — некоторые СК оформляют полис быстрее
  4. Надежность — рейтинг и репутация компании

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Используйте мультирасчёт на платформе — система автоматически покажет лучшие предложения от всех доступных страховых компаний.

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