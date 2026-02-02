СК Гелиос
ООО Страховая Компания «Гелиос» — российская страховая компания, специализирующаяся на автостраховании.
Доступные продукты
|Продукт
|Статус
|ОСАГО
|Доступно
|КАСКО
|В разработке
Преимущества интеграции
Высокие комиссии
Гелиос предлагает одни из самых высоких комиссий на рынке ОСАГО:
|Регион
|Новый бизнес
|Пролонгация / Переход
|Москва и МО
|25%
|28%
|Санкт-Петербург и ЛО
|25%
|25%
|Другие регионы
|20%
|20%
|Пул (перестрахование)
|5%
|5%
Что такое тип бизнеса?
- Новый бизнес — клиент ранее не страховался в СК Гелиос
- Пролонгация — продление полиса Гелиос
- Переход — клиент переходит из другой СК
Быстрое оформление
- Расчёт и оформление полиса за 2-3 минуты
- Полис доступен сразу после оплаты
- Автоматическая отправка на email клиента
Широкая география
Доступно оформление в 32 регионах России:
Список доступных регионов
- Москва
- Московская область
- Санкт-Петербург
- Ленинградская область
- Белгородская область
- Донецкая Народная Республика
- Запорожская область
- Кемеровская область
- Краснодарский край
- Курская область
- Луганская Народная Республика
- Ненецкий АО
- Нижегородская область
- Новгородская область
- Омская область
- Оренбургская область
- Орловская область
- Пермский край
- Псковская область
- Республика Крым
- Рязанская область
- Самарская область
- Саратовская область
- Свердловская область
- Севастополь
- Смоленская область
- Тамбовская область
- Тверская область
- Томская область
- Тульская область
- Тюменская область
- Ханты-Мансийский АО — Югра
- Херсонская область
- Ямало-Ненецкий АО
- Ярославская область
Ограничения
При оформлении ОСАГО в Гелиос учитывайте следующие ограничения:
|Параметр
|Требование
|Категория ТС
|Только B
|Документ владельца
|Только паспорт РФ
|Мощность ТС
|Более 10 л.с.
|Дата начала полиса
|Не ранее завтрашнего дня
|Минимальная премия
|От 1 000 руб.
Иностранные документы
Оформление полиса с иностранным паспортом невозможно.
Как оформить полис
- Создайте расчёт ОСАГО на платформе
- В результатах найдите предложение от Гелиос
- Нажмите «Оформить»
- Проверьте данные и получите ссылку на оплату
- После оплаты полис будет автоматически отправлен клиенту
Статусы полиса
|Статус
|Описание
|Расчёт
|Полис рассчитан, ожидает оформления
|Ожидает оплаты
|Получена ссылка на оплату
|Оплачен
|Клиент оплатил, полис выпускается
|Выпущен
|Полис готов, PDF доступен для скачивания
Контакты
- Сайт: skgelios.ru
- Поддержка партнёров: через менеджера АГЕНТБРОКЕР