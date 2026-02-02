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СК Гелиос

ООО Страховая Компания «Гелиос» — российская страховая компания, специализирующаяся на автостраховании.

Доступные продукты

ПродуктСтатус
ОСАГОДоступно
КАСКОВ разработке

Преимущества интеграции

Высокие комиссии

Гелиос предлагает одни из самых высоких комиссий на рынке ОСАГО:

РегионНовый бизнесПролонгация / Переход
Москва и МО25%28%
Санкт-Петербург и ЛО25%25%
Другие регионы20%20%
Пул (перестрахование)5%5%

Что такое тип бизнеса?

  • Новый бизнес — клиент ранее не страховался в СК Гелиос
  • Пролонгация — продление полиса Гелиос
  • Переход — клиент переходит из другой СК

Быстрое оформление

  • Расчёт и оформление полиса за 2-3 минуты
  • Полис доступен сразу после оплаты
  • Автоматическая отправка на email клиента

Широкая география

Доступно оформление в 32 регионах России:

Список доступных регионов
  • Москва
  • Московская область
  • Санкт-Петербург
  • Ленинградская область
  • Белгородская область
  • Донецкая Народная Республика
  • Запорожская область
  • Кемеровская область
  • Краснодарский край
  • Курская область
  • Луганская Народная Республика
  • Ненецкий АО
  • Нижегородская область
  • Новгородская область
  • Омская область
  • Оренбургская область
  • Орловская область
  • Пермский край
  • Псковская область
  • Республика Крым
  • Рязанская область
  • Самарская область
  • Саратовская область
  • Свердловская область
  • Севастополь
  • Смоленская область
  • Тамбовская область
  • Тверская область
  • Томская область
  • Тульская область
  • Тюменская область
  • Ханты-Мансийский АО — Югра
  • Херсонская область
  • Ямало-Ненецкий АО
  • Ярославская область

Ограничения

При оформлении ОСАГО в Гелиос учитывайте следующие ограничения:

ПараметрТребование
Категория ТСТолько B
Документ владельцаТолько паспорт РФ
Мощность ТСБолее 10 л.с.
Дата начала полисаНе ранее завтрашнего дня
Минимальная премияОт 1 000 руб.

Иностранные документы

Оформление полиса с иностранным паспортом невозможно.

Как оформить полис

  1. Создайте расчёт ОСАГО на платформе
  2. В результатах найдите предложение от Гелиос
  3. Нажмите «Оформить»
  4. Проверьте данные и получите ссылку на оплату
  5. После оплаты полис будет автоматически отправлен клиенту

Статусы полиса

СтатусОписание
РасчётПолис рассчитан, ожидает оформления
Ожидает оплатыПолучена ссылка на оплату
ОплаченКлиент оплатил, полис выпускается
ВыпущенПолис готов, PDF доступен для скачивания

Контакты

  • Сайт: skgelios.ru
  • Поддержка партнёров: через менеджера АГЕНТБРОКЕР

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