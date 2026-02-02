Ингосстрах
- Телефон: 8-800-100-77-55
- Сайт: ingos.ru
О компании
Краткая справка по страховой компании СПАО «Ингосстрах». Одна из крупнейших страховых компаний России с 1947 года. Входит в топ-5 по сборам ОСАГО.
Оформление ОСАГО
Условия оформления, комиссия и ограничения по ОСАГО — подробнее →
Кросс-продукты
Дополнительные продукты (допы) и тарифы — подробнее →
Инструкции
Документы для скачивания
Образцы полисов
- Правила страхования — PDF, 312 КБ
- Правила страхования — PDF, 312 КБ
Образцы предоставлены страховой компанией и являются шаблонами (без персональных данных). Номер и точные условия полиса формируются при оформлении.