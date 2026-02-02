О компании ​

Краткая справка по страховой компании СПАО «Ингосстрах». Одна из крупнейших страховых компаний России с 1947 года. Входит в топ-5 по сборам ОСАГО.

Оформление ОСАГО ​

Условия оформления, комиссия и ограничения по ОСАГО — подробнее →

Дополнительные продукты (допы) и тарифы — подробнее →

Документы для скачивания ​

Образцы полисов ​

Правила страхования — PDF, 312 КБ

Правила страхования — PDF, 312 КБ

Образцы предоставлены страховой компанией и являются шаблонами (без персональных данных). Номер и точные условия полиса формируются при оформлении.