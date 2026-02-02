АО «АльфаСтрахование» — одна из крупнейших российских страховых компаний, входящая в консорциум «Альфа-Групп». Основана в 1992 году.

Доступные продукты ​

Продукт Статус ОСАГО Доступно Кросс-продукты (НС, КАСКО) Доступно

Преимущества интеграции ​

АльфаСтрахование — одна из немногих компаний, поддерживающих кросс-продукты при оформлении ОСАГО:

Продукт Код Описание КАСКО 046 Мини-КАСКО с ограниченным покрытием НС Автомобилиста 398 Страхование жизни и здоровья Защита квартиры 354 Страхование недвижимости

Дополнительная комиссия С кросс-продуктов агент получает дополнительную комиссию сверх комиссии по ОСАГО.

Комиссия агента ​

Комиссия рассчитывается API АльфаСтрахования индивидуально для каждого расчёта:

Параметр Значение Источник комиссии API (коэффициент kv ) Максимальная комиссия 33% от стоимости полиса

Как рассчитывается Комиссия = Стоимость полиса × kv / 100 Если комиссия превышает 33% — она обнуляется (защита от ошибок API).

Пролонгация и переход ​

АльфаСтрахование поддерживает специальные условия:

Тип Описание Дата начала Пролонгация Продление полиса АльфаСтрахование С завтрашнего дня Зелёный коридор Переход из другой СК С завтрашнего дня Новый бизнес Обычное оформление +3 дня от текущей даты

При оформлении ОСАГО в АльфаСтрахование учитывайте:

Параметр Требование Категория ТС Только B Документ владельца Только паспорт РФ Водительское удостоверение Только российские права Мощность ТС Не менее 50 л.с. Срок страхования 12 месяцев (кроме пролонгации/перехода) Минимальная премия От 1 000 руб.

Лимиты на оформление ​

Ограничение Лимит Полисов на одно ТС Не более 2 за квартал Полисов на одного водителя Не более 2 за квартал

Иностранные документы Оформление с иностранным паспортом или иностранными правами невозможно.

Как оформить полис ​

Создайте расчёт ОСАГО на платформе В результатах найдите предложение от АльфаСтрахование Нажмите «Оформить» При наличии кросс-продуктов — выберите нужные допы Получите ссылку на оплату После оплаты полис будет автоматически выпущен

Если для расчёта доступны кроссы:

На странице оформления появится кнопка «Получить кросс-продукты» Выберите нужные продукты (НС, КАСКО) Итоговая сумма и комиссия пересчитаются автоматически Оплата производится одним платежом вместе с ОСАГО

Статусы полиса ​