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АльфаСтрахование

АО «АльфаСтрахование» — одна из крупнейших российских страховых компаний, входящая в консорциум «Альфа-Групп». Основана в 1992 году.

Доступные продукты

ПродуктСтатус
ОСАГОДоступно
Кросс-продукты (НС, КАСКО)Доступно

Преимущества интеграции

Кросс-продукты (допы)

АльфаСтрахование — одна из немногих компаний, поддерживающих кросс-продукты при оформлении ОСАГО:

ПродуктКодОписание
КАСКО046Мини-КАСКО с ограниченным покрытием
НС Автомобилиста398Страхование жизни и здоровья
Защита квартиры354Страхование недвижимости

Дополнительная комиссия

С кросс-продуктов агент получает дополнительную комиссию сверх комиссии по ОСАГО.

Комиссия агента

Комиссия рассчитывается API АльфаСтрахования индивидуально для каждого расчёта:

ПараметрЗначение
Источник комиссииAPI (коэффициент kv)
Максимальная комиссия33% от стоимости полиса

Как рассчитывается

Комиссия = Стоимость полиса × kv / 100

Если комиссия превышает 33% — она обнуляется (защита от ошибок API).

Пролонгация и переход

АльфаСтрахование поддерживает специальные условия:

ТипОписаниеДата начала
ПролонгацияПродление полиса АльфаСтрахованиеС завтрашнего дня
Зелёный коридорПереход из другой СКС завтрашнего дня
Новый бизнесОбычное оформление+3 дня от текущей даты

Ограничения

При оформлении ОСАГО в АльфаСтрахование учитывайте:

ПараметрТребование
Категория ТСТолько B
Документ владельцаТолько паспорт РФ
Водительское удостоверениеТолько российские права
Мощность ТСНе менее 50 л.с.
Срок страхования12 месяцев (кроме пролонгации/перехода)
Минимальная премияОт 1 000 руб.

Лимиты на оформление

ОграничениеЛимит
Полисов на одно ТСНе более 2 за квартал
Полисов на одного водителяНе более 2 за квартал

Иностранные документы

Оформление с иностранным паспортом или иностранными правами невозможно.

Как оформить полис

  1. Создайте расчёт ОСАГО на платформе
  2. В результатах найдите предложение от АльфаСтрахование
  3. Нажмите «Оформить»
  4. При наличии кросс-продуктов — выберите нужные допы
  5. Получите ссылку на оплату
  6. После оплаты полис будет автоматически выпущен

Кросс-продукты

Если для расчёта доступны кроссы:

  1. На странице оформления появится кнопка «Получить кросс-продукты»
  2. Выберите нужные продукты (НС, КАСКО)
  3. Итоговая сумма и комиссия пересчитаются автоматически
  4. Оплата производится одним платежом вместе с ОСАГО

Статусы полиса

СтатусОписание
РасчётПолис рассчитан, ожидает оформления
Ожидает оплатыПолучена ссылка на оплату
ОплаченКлиент оплатил, полис выпускается
ВыпущенПолис готов, PDF доступен

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