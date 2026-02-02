Изменения в полисе — АльфаСтрахование ​

Горячая линия: 8-800-333-09-99

Личный кабинет: https://www.alfastrah.ru/login/

Для внесения изменений в полис АльфаСтрахования можно обратиться в отделение компании либо воспользоваться личным кабинетом на сайте страховой — там доступны некоторые корректировки после вступления полиса в силу.

Через личный кабинет АльфаСтрахования можно изменить:

Гос. номер ТС

Данные ПТС/СРТС: серия/номер/дату выдачи

Добавить водителя / внести изменения при смене ВУ

Использование ТС с прицепом

Авторизация в ЛК АльфаСтрахования возможна через Госуслуги (от имени страхователя) или по номеру телефона/email. Если авторизоваться не удаётся — потребуется самостоятельно зарегистрировать личный кабинет по данным страхователя.

Если вход в ЛК АльфаСтрахования не получается — напишите в чат поддержки на сайте https://www.alfastrah.ru/ (значок в правом нижнем углу). Укажите: ФИО, дату рождения, номер полиса, email с 3-го шага и номер телефона.

Через техподдержку AgentBroker в АльфаСтраховании можно:

Скорректировать марку (до 2 символов), модель — полностью. Доступно после ДНД

Исправить год ТС — до 2 символов. Доступно после ДНД

Изменить модификацию ТС — при условии, что это не влияет на КМ и страховую премию. Доступно после ДНД

Скорректировать VIN/номер кузова — до 2 символов. Доступно после ДНД

Исправить дату рождения страхователя/собственника — до 2 символов. Доступно после ДНД

Исправить ФИО собственника/страхователя (например, Иванов на Иванова) — до 2 символов. Доступно после ДНД

Скорректировать паспортные данные. Доступно после ДНД

Исправить адрес собственника/страхователя — при условии, что населённый пункт не меняется. Доступно после ДНД

Скорректировать ФИО водителя (например, Иванов на Иванова) — до 2 символов. Доступно после ДНД

Дополнительно изменения можно направить на почту alfastrah@alfastrah.ru

Заявление на внесение изменений

Расторжение договора:

Если полис уже вступил в действие — расторжение возможно только при личном визите страхователя в офис.

Если полис ещё не вступил в действие — необходимо направить скан/фото паспорта и заявление страхователя в свободной форме с просьбой об аннулировании. В заявлении обязательно укажите: номер полиса, последние 4 цифры карты оплаты, ФИО держателя карты, дату и подпись с расшифровкой. Документы отправляйте в чат поддержки AgentBroker.

Заявление на аннулирование страхового полиса

Что делать при ДТП ​

Подробный порядок действий при наступлении страхового события описан на сайте страховщика: https://www.alfastrah.ru/accident/you_have_an_accident/