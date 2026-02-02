Совкомбанк Страхование
- Телефон: 8-800-100-21-00
- Сайт: sovcomins.ru
Инструкции
Документы для скачивания
Образцы полисов
- Образец полиса страхования имущества — PDF, 561 КБ
- Образец полиса страхования жизни и имущества — PDF, 567 КБ
Ключевой информационный документ (КИД)
- КИД для полиса страхования имущества — PDF, 917 КБ
- КИД для полиса страхования имущества — PDF, 262 КБ
- КИД для полиса страхования жизни — PDF, 414 КБ
Правила страхования
- правилами страхования — PDF, 678 КБ
Образцы предоставлены страховой компанией и являются шаблонами (без персональных данных). Номер и точные условия полиса формируются при оформлении.