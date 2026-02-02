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Внести изменения в полис ипотеки СК Совкомбанк Страхование

Горячая линия: 8-800-100-21-00

Офисы: https://sovcomins.ru/contacts/

Личный кабинет: https://sovcomins.ru/

Аккредитация

Какие изменения можно внести через техническую поддержку?

  • Корректировка персональных данных заемщика (ФИО) — полная замена возможна только при расторжении
  • Исправление даты рождения заемщика
  • Обновление паспортных данных
  • Изменение адреса регистрации
  • Изменение даты начала действия полиса
  • Поправки относительно объекта страхования
  • Корректировка даты начала кредитного договора (ДНД КД)
  • Корректировка номера кредитного договора (КД)
  • Корректировка даты окончания страхования в многолетних полисах
  • Корректировка даты окончания кредитного договора в многолетних полисах
  • Исправления в КИД по надбавке за отказ от страхования

Какие изменения нельзя внести в полис?

  • Изменение остаточной суммы кредита
  • Корректировка годовой процентной ставки
  • Замена выгодоприобретателя
  • Включение созаемщика в полис, оформленный только на основного заемщика
  • Переход между однолетним и многолетним полисом

Как внести изменения в полис ипотеки?

Отправьте в чат поддержки:

  • Заявление на внесение изменений
  • Паспорт страхователя (основная страница + прописка)
  • Документ, подтверждающий изменения (выписка из ЕГРН, кредитный договор, справка об остатке задолженности и т.д.)
  • Скрин ответа банка с указанием причины отказа

Важно: все четыре угла документа должны быть видны, данные не закрыты руками или предметами.

Как расторгнуть полис?

Расторгнуть полис можно через сайт страховой компании:

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