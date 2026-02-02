Энергогарант
- Телефон: +7 (495) 737-03-30
- Сайт: energogarant.ru
Инструкции
Документы для скачивания
Образцы полисов
- Образец полиса страхования жизни — PDF, 2504 КБ
- Образец полиса страхования имущества — PDF, 1267 КБ
- Образец полиса страхования имущества — PDF, 1267 КБ
Ключевой информационный документ (КИД)
- КИД для полиса страхования жизни — DOCX, 58 КБ
- КИД для полиса страхования имущества — DOCX, 53 КБ
Образцы предоставлены страховой компанией и являются шаблонами (без персональных данных). Номер и точные условия полиса формируются при оформлении.