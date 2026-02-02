Югория
- Телефон: 8-800-100-82-00
- Сайт: ugsk.ru
О компании
Государственная страховая компания АО «ГСК Югория», основана в 1997 году в Ханты-Мансийске.
Оформление ОСАГО
Условия оформления, комиссия и ограничения по ОСАГО — подробнее →
Инструкции
Документы для скачивания
Образцы полисов
- Образец полиса страхования жизни — PDF, 488 КБ
- Образец полиса страхования имущества — PDF, 512 КБ
- Образец полиса страхования имущества — PDF, 512 КБ
Образцы предоставлены страховой компанией и являются шаблонами (без персональных данных). Номер и точные условия полиса формируются при оформлении.