О компании ​

Государственная страховая компания АО «ГСК Югория», основана в 1997 году в Ханты-Мансийске.

Оформление ОСАГО ​

Условия оформления, комиссия и ограничения по ОСАГО — подробнее →

Документы для скачивания ​

Образцы полисов ​

Образцы предоставлены страховой компанией и являются шаблонами (без персональных данных). Номер и точные условия полиса формируются при оформлении.