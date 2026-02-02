Документы для скачивания ​

Образцы полисов ​

Ключевой информационный документ (КИД) ​

Правила страхования ​

правилами страхования — PDF, 1333 КБ

Образцы предоставлены страховой компанией и являются шаблонами (без персональных данных). Номер и точные условия полиса формируются при оформлении.