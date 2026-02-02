Зетта
- Телефон: 8-800-700-77-07
- Сайт: zettains.ru
Инструкции
Документы для скачивания
Образцы полисов
- Образец полиса страхования жизни — PDF, 562 КБ
- Образец полиса страхования имущества — PDF, 624 КБ
- Образец полиса страхования имущества — PDF, 624 КБ
Ключевой информационный документ (КИД)
- КИД для полиса страхования имущества — DOCX, 35 КБ
- КИД для полиса страхования жизни — DOCX, 40 КБ
Правила страхования
- правилами страхования — PDF, 1333 КБ
Образцы предоставлены страховой компанией и являются шаблонами (без персональных данных). Номер и точные условия полиса формируются при оформлении.