Внести изменения в полис ипотеки СК Zetta ​

Контактная информация ​

Горячая линия: 8-800-700-77-07

Офисы: https://zettains.ru/contacts/office_sale/

Личный кабинет: https://zettains.ru/lk/

Возможные изменения в полисе ​

Через техническую поддержку можно внести следующие корректировки:

Персональные данные заемщика (ФИО) — полная замена невозможна, только расторжение

Дата рождения

Паспортные данные

Адрес регистрации

Дата начала действия полиса

Остаточная сумма кредита

Годовая процентная ставка

Объект страхования

Дата и номер кредитного договора

Дата окончания срока страхования (многолетние полисы)

Выгодоприобретатель

Включение созаемщика

Переход между однолетним и многолетним полисом

Процедура внесения изменений ​

Отправьте в чат поддержки:

Заявление на внесение изменений Паспорт (основная страница + прописка) Подтверждающие документы (выписка из ЕГРН, кредитный договор, справка об остатке) Скрин ответа банка при наличии отказа

Важно: все четыре угла документов должны быть видны; данные не должны быть закрыты.

Расторжение полиса ​

Полис расторгается через техническую поддержку в течение 30 календарных дней с даты заключения.

Необходимые документы: