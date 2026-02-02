Внести изменения в полис ипотеки СК Zetta
Контактная информация
Горячая линия: 8-800-700-77-07
Офисы: https://zettains.ru/contacts/office_sale/
Личный кабинет: https://zettains.ru/lk/
Аккредитация
Возможные изменения в полисе
Через техническую поддержку можно внести следующие корректировки:
- Персональные данные заемщика (ФИО) — полная замена невозможна, только расторжение
- Дата рождения
- Паспортные данные
- Адрес регистрации
- Дата начала действия полиса
- Остаточная сумма кредита
- Годовая процентная ставка
- Объект страхования
- Дата и номер кредитного договора
- Дата окончания срока страхования (многолетние полисы)
- Выгодоприобретатель
- Включение созаемщика
- Переход между однолетним и многолетним полисом
Процедура внесения изменений
Отправьте в чат поддержки:
- Заявление на внесение изменений
- Паспорт (основная страница + прописка)
- Подтверждающие документы (выписка из ЕГРН, кредитный договор, справка об остатке)
- Скрин ответа банка при наличии отказа
Важно: все четыре угла документов должны быть видны; данные не должны быть закрыты.
Расторжение полиса
Полис расторгается через техническую поддержку в течение 30 календарных дней с даты заключения.
Необходимые документы:
- Заявление на расторжение
- Паспорт страхователя
- Полные реквизиты
- Скрин ответа банка при отказе