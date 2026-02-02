Евроинс
- Телефон: 8-800-333-86-47
- Сайт: euro-ins.ru
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Документы для скачивания
Образцы полисов
- Образец полиса страхования жизни и имущества — PDF, 5204 КБ
- Образец полиса страхования имущества — PDF, 3849 КБ
Ключевой информационный документ (КИД)
- КИД для полиса комплексного страхования — PDF, 521 КБ
- КИД для полиса страхования имущества — PDF, 463 КБ
- КИД для полиса страхования имущества — PDF, 424 КБ
Образцы предоставлены страховой компанией и являются шаблонами (без персональных данных). Номер и точные условия полиса формируются при оформлении.