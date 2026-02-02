Внести изменения в полис ипотеки СК Евроинс ​

Контактная информация ​

Горячая линия: 8-800-333-86-47

Офисы: https://euro-ins.ru/kontakty

Личный кабинет: https://euro-ins.ru/

Возможные изменения в полисе ​

Можно внести через техническую поддержку:

Исправление персональных данных заемщика (ФИО) — только через расторжение

Корректировка даты рождения

Обновление паспортных данных

Изменение адреса регистрации

Корректировка даты начала действия полиса

Изменение остаточной суммы кредита

Уточнение годовой процентной ставки

Поправки по объекту страхования

Изменение даты или номера кредитного договора

Корректировка даты окончания страхования в многолетних полисах

Замена выгодоприобретателя (по согласованию)

Исправления в КИД

Добавление созаемщика, если изначально был только заемщик

Невозможные изменения ​

Изменение срока полиса (однолетний на многолетний и обратно)

Добавление созаемщика, если полис оформлен только на основного заемщика

Процедура внесения изменений ​

Направьте в чат поддержки:

Заявление от страхователя

Паспорт страхователя (главная страница и прописка)

Документ, подтверждающий необходимость изменений

Скриншот ответа банка (при отказе банка)

Убедитесь, что все углы документов видны четко.

Расторжение полиса ​

Расторгнуть полис можно в течение 30 дней с даты заключения.

Направьте в чат поддержки: