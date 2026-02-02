Абсолют Страхование
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- Сайт: absolutins.ru
Инструкции
Документы для скачивания
Образцы полисов
- Образец полиса страхования жизни — PDF, 556 КБ
- Образец полиса страхования имущества — PDF, 280 КБ
- Образец полиса страхования имущества — PDF, 280 КБ
- Образец полиса страхования жизни и имущества — PDF, 570 КБ
- Образец полиса страхования жизни и имущества — PDF, 2211 КБ
Правила страхования
- Правила страхования Абсолют — PDF, 1106 КБ
Образцы предоставлены страховой компанией и являются шаблонами (без персональных данных). Номер и точные условия полиса формируются при оформлении.