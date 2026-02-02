Согласие
Краткая справка по страховой компании ООО «СК Согласие».
О компании
Универсальная страховая компания, входит в топ-10 страховщиков России.
ОСАГО в АгентБрокер
- Быстрый расчёт и оформление
- Высокая комиссия — до 19.25%
- Высокий процент одобрений
- Доступны кросс-продукты
Комиссия
Актуальные условия КВ смотрите в сравнении комиссий.
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Согласие — один из лидеров по комиссии и проценту одобрений в АгентБрокер.
Ссылки
- Официальный сайт: https://soglasie.ru/
- Кросс-продукты Согласие