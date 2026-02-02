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Согласие

Краткая справка по страховой компании ООО «СК Согласие».

О компании

Универсальная страховая компания, входит в топ-10 страховщиков России.

ОСАГО в АгентБрокер

  • Быстрый расчёт и оформление
  • Высокая комиссия — до 19.25%
  • Высокий процент одобрений
  • Доступны кросс-продукты

Комиссия

Актуальные условия КВ смотрите в сравнении комиссий.

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Согласие — один из лидеров по комиссии и проценту одобрений в АгентБрокер.

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