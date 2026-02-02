Изменения в полисе — Согласие ​

Горячая линия: 8-800-755-00-01

Личный кабинет: https://lk.soglasie.ru/

Для изменений в полисе Согласие страхователю нужно посетить офис или войти в личный кабинет на сайте. Логин — email, сгенерированный на 3-м шаге оплаты.

Нажмите «Забыли пароль» и укажите адрес с 3-го этапа (раздел «Оплата»), оканчивающийся на ...@agentbroker.ru.

Дополнительно изменения можно направить на почту: info@soglasie.ru

Через техподдержку AgentBroker в СК Согласие можно:

Скорректировать марку/модель (1 символ)

Исправить серию и номер ПТС/СТС

Скорректировать ФИО собственника/страхователя (например, Иванов на Иванова) — до 1 символа

Исправить паспортные данные

Скорректировать ФИО водителя (например, Иванов на Иванова) — до 1 символа

Заявление на внесение изменений

Расторжение договора:

Расторгнуть полис можно в офисе компании или через личный кабинет на сайте.

Заявление на расторжение полиса ОСАГО

Что делать при ДТП ​

Подробный порядок действий при дорожно-транспортном происшествии описан на сайте Согласие: https://www.soglasie.ru/insurance/auto/chto-delat-esli-proizoshlo-dtp/