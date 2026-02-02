МАКС
- Телефон: 8-800-333-25-03
- Сайт: makc.ru
О компании
Страховая компания АО «МАКС» работает с 1992 года и специализируется на автостраховании.
Оформление ОСАГО
Условия оформления, комиссия и ограничения по ОСАГО — подробнее →
Инструкции
Документы для скачивания
Образцы полисов
- Образец полиса страхования жизни — DOC, 186 КБ
- Образец полиса страхования имущества — DOCX, 96 КБ
- Образец полиса страхования имущества — DOCX, 96 КБ
Ключевой информационный документ (КИД)
Правила страхования
- правилами комплексного страхования рисков заемщика — PDF, 607 КБ
Образцы предоставлены страховой компанией и являются шаблонами (без персональных данных). Номер и точные условия полиса формируются при оформлении.