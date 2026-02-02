О компании ​

Страховая компания АО «МАКС» работает с 1992 года и специализируется на автостраховании.

Оформление ОСАГО ​

Условия оформления, комиссия и ограничения по ОСАГО — подробнее →

Документы для скачивания ​

Образцы полисов ​

Ключевой информационный документ (КИД) ​

требованиями к объекту страхования и застрахованному лицу — DOC, 83 КБ

Правила страхования ​

правилами комплексного страхования рисков заемщика — PDF, 607 КБ

Образцы предоставлены страховой компанией и являются шаблонами (без персональных данных). Номер и точные условия полиса формируются при оформлении.