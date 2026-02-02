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МАКС

  • Телефон: 8-800-333-25-03
  • Сайт: makc.ru

О компании

Страховая компания АО «МАКС» работает с 1992 года и специализируется на автостраховании.

Оформление ОСАГО

Условия оформления, комиссия и ограничения по ОСАГО — подробнее →

Инструкции

Документы для скачивания

Образцы полисов

Ключевой информационный документ (КИД)

Правила страхования

Образцы предоставлены страховой компанией и являются шаблонами (без персональных данных). Номер и точные условия полиса формируются при оформлении.

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