Изменения в полисе — МАКС ​

Горячая линия: 8-800-333-25-03

Личный кабинет: https://makc.ru/

Для корректировки полиса МАКС страхователю следует посетить офис или воспользоваться личным кабинетом на сайте.

Авторизация в ЛК МАКС — через Госуслуги или по номеру телефона. Если вход недоступен — зарегистрируйте ЛК самостоятельно по данным страхователя.

Дополнительно изменения можно направить на почту: info@makc.ru или по телефону единой справочной +7 (495) 730-11-01

Что можно изменить через личный кабинет в СК МАКС:

Использование ТС с прицепом

Продлить период страхования

Регистрационный знак

Данные по водителю

Через техподдержку AgentBroker в СК МАКС можно:

Скорректировать марку/модель — только опечатки, полная замена не поддерживается

Год ТС — до 2 символов

VIN/номер кузова — до 1 символа

Паспортные данные

Адрес собственника/страхователя

Заявление на внесение изменений

Расторжение договора:

Расторгнуть полис можно в офисе страховой компании.

Заявление на расторжение полиса ОСАГО