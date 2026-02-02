Изменения в полисе — МАКС
Горячая линия: 8-800-333-25-03
Личный кабинет: https://makc.ru/
Для корректировки полиса МАКС страхователю следует посетить офис или воспользоваться личным кабинетом на сайте.
Авторизация в ЛК МАКС — через Госуслуги или по номеру телефона. Если вход недоступен — зарегистрируйте ЛК самостоятельно по данным страхователя.
Дополнительно изменения можно направить на почту: info@makc.ru или по телефону единой справочной +7 (495) 730-11-01
Что можно изменить через личный кабинет в СК МАКС:
- Использование ТС с прицепом
- Продлить период страхования
- Регистрационный знак
- Данные по водителю
Через техподдержку AgentBroker в СК МАКС можно:
- Скорректировать марку/модель — только опечатки, полная замена не поддерживается
- Год ТС — до 2 символов
- VIN/номер кузова — до 1 символа
- Паспортные данные
- Адрес собственника/страхователя
Заявление на внесение изменений
Расторжение договора:
Расторгнуть полис можно в офисе страховой компании.