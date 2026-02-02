Росгосстрах
- Телефон: 8-800-200-09-00
- Сайт: rgs.ru
О компании
Одна из крупнейших и старейших страховых компаний России (ПАО СК «Росгосстрах»). Работает с 1921 года.
Оформление ОСАГО
Условия оформления, комиссия и ограничения по ОСАГО — подробнее →
Кросс-продукты
Дополнительные продукты (допы) и тарифы — подробнее →
Инструкции
Документы для скачивания
Образцы полисов
- Образец полиса страхования жизни и имущества — PDF, 1284 КБ
- Образец полиса страхования имущества — PDF, 811 КБ
Правила страхования
- правилами страхования — PDF, 804 КБ
Образцы предоставлены страховой компанией и являются шаблонами (без персональных данных). Номер и точные условия полиса формируются при оформлении.