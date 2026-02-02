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Росгосстрах

  • Телефон: 8-800-200-09-00
  • Сайт: rgs.ru

О компании

Одна из крупнейших и старейших страховых компаний России (ПАО СК «Росгосстрах»). Работает с 1921 года.

Оформление ОСАГО

Условия оформления, комиссия и ограничения по ОСАГО — подробнее →

Кросс-продукты

Дополнительные продукты (допы) и тарифы — подробнее →

Инструкции

Документы для скачивания

Образцы полисов

Правила страхования

Образцы предоставлены страховой компанией и являются шаблонами (без персональных данных). Номер и точные условия полиса формируются при оформлении.

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