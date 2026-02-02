О компании ​

Одна из крупнейших и старейших страховых компаний России (ПАО СК «Росгосстрах»). Работает с 1921 года.

Оформление ОСАГО ​

Условия оформления, комиссия и ограничения по ОСАГО — подробнее →

Дополнительные продукты (допы) и тарифы — подробнее →

Документы для скачивания ​

Образцы полисов ​

Правила страхования ​

правилами страхования — PDF, 804 КБ

Образцы предоставлены страховой компанией и являются шаблонами (без персональных данных). Номер и точные условия полиса формируются при оформлении.