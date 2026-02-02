Внести изменения в полис ипотеки СК Абсолют
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Личный кабинет: https://osago.absolutins.ru/auth.jasp
Какие изменения можно внести через техническую поддержку?
- Корректировка персональных данных заемщика (ФИО — только мелкие исправления)
- Исправление даты рождения
- Обновление паспортных данных
- Изменение адреса регистрации заемщика
- Изменение даты начала действия полиса
- Корректировка остаточной суммы кредита
- Изменение годовой процентной ставки
- Уточнение информации об объекте страхования
- Корректировка даты начала действия кредитного договора (ДНД КД)
- Исправление номера кредитного договора (КД)
- Изменение даты окончания срока страхования в многолетних полисах
- Корректировка даты окончания кредитного договора (КД) в многолетних полисах
- Замена выгодоприобретателя
- Корректировка КИД (надбавки за отказ от страхования)
- Добавление созаемщика в полис
Какие изменения нельзя внести в полис?
Переход между форматами полиса (с однолетнего на многолетний и наоборот) невозможен.
Как внести изменения в полис ипотеки?
Направьте запрос в страховую компанию через чат поддержки с приложением:
- Заявление на внесение изменений
- Паспорт страхователя (главная страница + прописка)
- Документ-основание для корректировки (выписка из ЕГРН, кредитный договор, справка об остатке задолженности и т.п.)
- Скриншот ответа банка с причиной отказа в принятии полиса
Все документы должны быть сфотографированы полностью с видимыми углами и читаемыми данными.
Как расторгнуть полис?
Расторгнуть полис можно в течение 30 дней с даты заключения договора через техническую поддержку.
Направьте в чат поддержки:
- Заявление от страхователя на расторжение
- Паспорт страхователя (главная страница + прописка)
- Банковские реквизиты для возврата средств
- Скриншот отказа от банка (если имеется)