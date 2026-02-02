Внести изменения в полис ипотеки СК Абсолют ​

Контактная информация ​

Горячая линия: 8-800-200-18-38

Офисы: https://www.absolutins.ru/kontakty/

Личный кабинет: https://osago.absolutins.ru/auth.jasp

Какие изменения можно внести через техническую поддержку? ​

Корректировка персональных данных заемщика (ФИО — только мелкие исправления)

Исправление даты рождения

Обновление паспортных данных

Изменение адреса регистрации заемщика

Изменение даты начала действия полиса

Корректировка остаточной суммы кредита

Изменение годовой процентной ставки

Уточнение информации об объекте страхования

Корректировка даты начала действия кредитного договора (ДНД КД)

Исправление номера кредитного договора (КД)

Изменение даты окончания срока страхования в многолетних полисах

Корректировка даты окончания кредитного договора (КД) в многолетних полисах

Замена выгодоприобретателя

Корректировка КИД (надбавки за отказ от страхования)

Добавление созаемщика в полис

Какие изменения нельзя внести в полис? ​

Переход между форматами полиса (с однолетнего на многолетний и наоборот) невозможен.

Как внести изменения в полис ипотеки? ​

Направьте запрос в страховую компанию через чат поддержки с приложением:

Заявление на внесение изменений

Паспорт страхователя (главная страница + прописка)

Документ-основание для корректировки (выписка из ЕГРН, кредитный договор, справка об остатке задолженности и т.п.)

Скриншот ответа банка с причиной отказа в принятии полиса

Все документы должны быть сфотографированы полностью с видимыми углами и читаемыми данными.

Как расторгнуть полис? ​

Расторгнуть полис можно в течение 30 дней с даты заключения договора через техническую поддержку.

Направьте в чат поддержки: