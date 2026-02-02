Изменения в полисе — Югория ​

Горячая линия: 8-800-100-82-00

Личный кабинет: https://e-osago.ugsk.ru/personal/

Для корректировки полиса Югория страхователю следует обратиться в офис или войти в личный кабинет. Логин — email, сгенерированный на 3-м шаге оплаты полиса.

Дополнительно изменения можно направить на почту: dek@ugsk.ru

Через техподдержку AgentBroker в СК Югория можно:

Изменить гос. номер — потребуется направить паспорт, СТС с обеих сторон и заявление

Скорректировать год выпуска ТС

Изменить модификацию ТС

Исправить VIN/номер кузова/шасси — до 2 символов

Скорректировать серию и номер ПТС/СТС

Исправить ФИО и адрес собственника/страхователя

Скорректировать ФИО водителя

Заявление на внесение изменений

Расторжение договора:

Расторгнуть полис можно в офисе компании или через личный кабинет на сайте.

Заявление о расторжении ОСАГО