Внести изменения в полис ипотеки СК Энергогарант
Горячая линия: +7 (495) 737-03-30
Офисы: https://energogarant.ru/about/offices/
Личный кабинет: https://energogarant.ru/
Аккредитация
Какие изменения можно внести через техническую поддержку?
- Корректировка персональных данных заемщика (ФИО) — полная замена невозможна, только расторжение
- Исправление даты рождения заемщика
- Обновление паспортных данных
- Изменение адреса регистрации
- Изменение даты начала действия полиса
- Изменение остаточной суммы кредита
- Корректировка годовой процентной ставки
- Поправки по объекту страхования
- Корректировка даты начала кредитного договора (ДНД КД)
- Корректировка номера кредитного договора (КД)
- Корректировка даты окончания страхования в многолетних полисах
- Корректировка даты окончания кредитного договора в многолетних полисах
- Исправления в КИД по надбавке за отказ от страхования
- Включение созаемщика в полис, оформленный только на основного заемщика
Какие изменения нельзя внести в полис?
- Переход между однолетним и многолетним полисом
- Замена выгодоприобретателя
Как внести изменения в полис ипотеки?
Отправьте в чат поддержки:
- Заявление на внесение изменений
- Паспорт страхователя (основная страница + прописка)
- Документ, подтверждающий корректировки (выписка из ЕГРН, кредитный договор, справка об остатке задолженности и др.)
- Скрин ответа банка с указанием причины отказа
Важно: на фото должны быть видны все четыре угла, данные не закрыты руками или предметами.
Как можно расторгнуть полис?
Расторгнуть полис через сайт: https://energogarant.ru/
- Задайте вопрос через форму на сайте
- Выберите опцию «Расторжение полиса»
После подачи запроса с вами свяжется сотрудник для консультации.