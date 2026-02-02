Внести изменения в полис ипотеки СК Энергогарант ​

Горячая линия: +7 (495) 737-03-30

Офисы: https://energogarant.ru/about/offices/

Личный кабинет: https://energogarant.ru/

Какие изменения можно внести через техническую поддержку? ​

Корректировка персональных данных заемщика (ФИО) — полная замена невозможна, только расторжение

Исправление даты рождения заемщика

Обновление паспортных данных

Изменение адреса регистрации

Изменение даты начала действия полиса

Изменение остаточной суммы кредита

Корректировка годовой процентной ставки

Поправки по объекту страхования

Корректировка даты начала кредитного договора (ДНД КД)

Корректировка номера кредитного договора (КД)

Корректировка даты окончания страхования в многолетних полисах

Корректировка даты окончания кредитного договора в многолетних полисах

Исправления в КИД по надбавке за отказ от страхования

Включение созаемщика в полис, оформленный только на основного заемщика

Какие изменения нельзя внести в полис? ​

Переход между однолетним и многолетним полисом

Замена выгодоприобретателя

Как внести изменения в полис ипотеки? ​

Отправьте в чат поддержки:

Заявление на внесение изменений

Паспорт страхователя (основная страница + прописка)

Документ, подтверждающий корректировки (выписка из ЕГРН, кредитный договор, справка об остатке задолженности и др.)

Скрин ответа банка с указанием причины отказа

Важно: на фото должны быть видны все четыре угла, данные не закрыты руками или предметами.

Как можно расторгнуть полис? ​

Расторгнуть полис через сайт: https://energogarant.ru/

Задайте вопрос через форму на сайте

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