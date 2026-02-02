Внести изменения в полис ипотеки СК Альфастрахование ​

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**Офисы СК: **https://www.alfastrah.ru/offices/

**Личный кабинет: **https://www.alfastrah.ru/login/

Аккредитация

Перечень корректировок, доступных через техническую поддержку

Исправление персональных данных заемщика (ФИО — только незначительные правки; полная замена возможна только через расторжение полиса);

Уточнение даты рождения;

Обновление паспортных данных;

Корректировка адреса регистрации;

Перенос даты начала действия полиса (только по согласованию со страховщиком);

Изменение остаточной суммы кредита (допускается увеличение, уменьшение — нет; для многолетних полисов корректировка не предусмотрена);

Внесение уточнений по объекту страхования;

Корректировка даты начала действия кредитного договора (ДНД КД);

Обновление номера кредитного договора (КД);

Частичная замена выгодоприобретателя (допускается только смена ДОМ.РФ на ДОМ.РФ Ипотечный агент);

Исправление КИД (надбавка за отказ от страхования);

Включение созаемщика, если полис был оформлен только на основного заемщика.

Какие правки в полис внести нельзя?

Смена формата полиса (однолетний на многолетний и наоборот);

Корректировка даты окончания в многолетних полисах;

Изменение даты окончания кредитного договора в многолетних полисах;

Изменение процентной ставки по кредиту;

Полная замена выгодоприобретателя.

Как оформить корректировку?

Направьте запрос через чат поддержки АгентБрокер, приложив следующие документы:

Заявление на внесение изменений;

Паспорт страхователя (разворот с фото + страница с пропиской);

Документ-основание для корректировки (выписка из ЕГРН, кредитный договор, справка об остатке задолженности и т.д.);

Скриншот отказа банка с указанием причины непринятия полиса.

Проверьте, что на фотографиях видны все четыре угла и данные хорошо читаемы.

Как скачать чек?

Если чек не поступил на электронную почту, проверьте папки «Спам», «Рассылки» и «Чеки». Также просмотрите входящие SMS и сообщения во «ВКонтакте» — чек мог прийти туда.

Кроме того, чек доступен для скачивания на 3-м шаге оформления полиса.

Как расторгнуть полис?

Для расторжения или аннулирования ипотечного полиса Альфастрахование перейдите в личный кабинет: https://www.alfastrah.ru/individuals/housing/mortgage/termination/.