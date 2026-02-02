АльфаСтрахование — ОСАГО в АгентБрокер
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Доступные продукты
|Продукт
|Статус
|ОСАГО
|Доступно
|Кросс-продукты (НС, КАСКО)
|Доступно
Преимущества интеграции
Кросс-продукты (допы)
АльфаСтрахование — одна из немногих компаний, поддерживающих кросс-продукты при оформлении ОСАГО:
|Продукт
|Код
|Описание
|КАСКО
|046
|Мини-КАСКО с ограниченным покрытием
|НС Автомобилиста
|398
|Страхование жизни и здоровья
|Защита квартиры
|354
|Страхование недвижимости
Дополнительная комиссия
С кросс-продуктов агент получает дополнительную комиссию сверх комиссии по ОСАГО.
Комиссия агента
Комиссия рассчитывается API АльфаСтрахования индивидуально для каждого расчёта:
|Параметр
|Значение
|Источник комиссии
|API (коэффициент
kv)
|Максимальная комиссия
|33% от стоимости полиса
Как рассчитывается
Комиссия = Стоимость полиса × kv / 100
Если комиссия превышает 33% — она обнуляется (защита от ошибок API).
Пролонгация и переход
АльфаСтрахование поддерживает специальные условия:
|Тип
|Описание
|Дата начала
|Пролонгация
|Продление полиса АльфаСтрахование
|С завтрашнего дня
|Зелёный коридор
|Переход из другой СК
|С завтрашнего дня
|Новый бизнес
|Обычное оформление
|+3 дня от текущей даты
Ограничения
При оформлении ОСАГО в АльфаСтрахование учитывайте:
|Параметр
|Требование
|Категория ТС
|Только B
|Документ владельца
|Только паспорт РФ
|Водительское удостоверение
|Только российские права
|Мощность ТС
|Не менее 50 л.с.
|Срок страхования
|12 месяцев (кроме пролонгации/перехода)
|Минимальная премия
|От 1 000 руб.
Лимиты на оформление
|Ограничение
|Лимит
|Полисов на одно ТС
|Не более 2 за квартал
|Полисов на одного водителя
|Не более 2 за квартал
Иностранные документы
Оформление с иностранным паспортом или иностранными правами невозможно.