АльфаСтрахование — ОСАГО в АгентБрокер

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АльфаСтрахование — одна из немногих компаний, поддерживающих кросс-продукты при оформлении ОСАГО:

С кросс-продуктов агент получает дополнительную комиссию сверх комиссии по ОСАГО.

Комиссия рассчитывается API АльфаСтрахования индивидуально для каждого расчёта:

Как рассчитывается

Комиссия = Стоимость полиса × kv / 100

Если комиссия превышает 33% — она обнуляется (защита от ошибок API).