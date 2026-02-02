АльфаСтрахование — кросс-продукты (допы)
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SK ID (Inguru): 1
Допы из Inguru API
Страхование от несчастных случаев (NS)
|upsaleName
|packetName
|Цена
|Комиссия
397
|ADDITIONAL_PROTECTION_100000
|299
|131.86
397
|ADDITIONAL_PROTECTION_200000
|700
|308.70
397
|ADDITIONAL_PROTECTION_240000
|840
|370.44
397
|ADDITIONAL_PROTECTION_280000
|980
|432.18
397
|ADDITIONAL_PROTECTION_400000
|1400
|617.40
КАСКО (KASKO)
|upsaleName
|packetName
|Цена
|Комиссия
KASKO
|KASKO500
|1950
|614.25
KASKO
|KASKO1
|2950
|929.25
KASKO
|KASKO3
|4950
|1559.25
Отдельное API для кроссов
АльфаСтрахование также имеет отдельное API:
GET /cross/united/partner/cross с продуктами:
046- Защита от ДТП 3-х лиц
354- АльфаРемонт (страхование квартиры)
398- НС Автомобилиста