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АльфаСтрахование — кросс-продукты (допы)

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SK ID (Inguru): 1

Допы из Inguru API

Страхование от несчастных случаев (NS)

upsaleNamepacketNameЦенаКомиссия
397ADDITIONAL_PROTECTION_100000299131.86
397ADDITIONAL_PROTECTION_200000700308.70
397ADDITIONAL_PROTECTION_240000840370.44
397ADDITIONAL_PROTECTION_280000980432.18
397ADDITIONAL_PROTECTION_4000001400617.40

КАСКО (KASKO)

upsaleNamepacketNameЦенаКомиссия
KASKOKASKO5001950614.25
KASKOKASKO12950929.25
KASKOKASKO349501559.25

Отдельное API для кроссов

АльфаСтрахование также имеет отдельное API: GET /cross/united/partner/cross с продуктами:

  • 046 - Защита от ДТП 3-х лиц
  • 354 - АльфаРемонт (страхование квартиры)
  • 398 - НС Автомобилиста

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