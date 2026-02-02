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Гелиос — ОСАГО в АгентБрокер

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Доступные продукты

ПродуктСтатус
ОСАГОДоступно
КАСКОВ разработке

Преимущества интеграции

Высокие комиссии

Гелиос предлагает одни из самых высоких комиссий на рынке ОСАГО:

РегионНовый бизнесПролонгация / Переход
Москва и МО25%28%
Санкт-Петербург и ЛО25%25%
Другие регионы20%20%
Пул (перестрахование)5%5%

Что такое тип бизнеса?

  • Новый бизнес — клиент ранее не страховался в СК Гелиос
  • Пролонгация — продление полиса Гелиос
  • Переход — клиент переходит из другой СК

Быстрое оформление

  • Расчёт и оформление полиса за 2-3 минуты
  • Полис доступен сразу после оплаты
  • Автоматическая отправка на email клиента

Широкая география

Доступно оформление в 32 регионах России:

Список доступных регионов
  • Москва
  • Московская область
  • Санкт-Петербург
  • Ленинградская область
  • Белгородская область
  • Донецкая Народная Республика
  • Запорожская область
  • Кемеровская область
  • Краснодарский край
  • Курская область
  • Луганская Народная Республика
  • Ненецкий АО
  • Нижегородская область
  • Новгородская область
  • Омская область
  • Оренбургская область
  • Орловская область
  • Пермский край
  • Псковская область
  • Республика Крым
  • Рязанская область
  • Самарская область
  • Саратовская область
  • Свердловская область
  • Севастополь
  • Смоленская область
  • Тамбовская область
  • Тверская область
  • Томская область
  • Тульская область
  • Тюменская область
  • Ханты-Мансийский АО — Югра
  • Херсонская область
  • Ямало-Ненецкий АО
  • Ярославская область

Ограничения

При оформлении ОСАГО в Гелиос учитывайте следующие ограничения:

ПараметрТребование
Категория ТСТолько B
Документ владельцаТолько паспорт РФ
Мощность ТСБолее 10 л.с.
Дата начала полисаНе ранее завтрашнего дня
Минимальная премияОт 1 000 руб.

Иностранные документы

Оформление полиса с иностранным паспортом невозможно.

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