КАСКО шаг 3: согласование расчётов ​

При ожидании звонка от менеджеров учитывайте их график работы:

— с понедельника по четверг — с 10:00 до 19:00 (МСК),

— в пятницу — с 10:00 до 18:00 (МСК),

— в субботу, воскресенье и праздничные дни — дежурные менеджеры с 10:00 до 18:00 (МСК).

Заявки, поступившие за два часа до окончания рабочего дня, обрабатываются на следующее утро. Расчёты по ним предоставляются в следующий рабочий день. Например, по заявке, поступившей в пятницу после 16:00, менеджер свяжется в субботу с 10:00, уточнит детали и запросит документы, но расчёты подготовит только в понедельник. Исключение — заявки, где срок действия полиса истекает в ближайшие 3 дня или сделка по покупке авто запланирована на сегодня-завтра.

В рабочие дни менеджер свяжется в течение часа, в выходные — в течение двух часов. Утром возможна небольшая задержка из-за разбора ночных заявок. Если с вами не связались вовремя или вы пропустили звонок, напишите в техническую поддержку — заявку приоритезируют, и менеджер перезвонит в ближайшее время.

В разговоре с менеджером сообщите пожелания клиента к полису и удобный способ отправки документов: электронная почта или WhatsApp. Потребуются фото или сканы:

— действующего полиса КАСКО (все страницы, при наличии); — паспорта собственника и страхователя (первая страница и страница с пропиской); — водительского удостоверения каждого допущенного к управлению лица (обе стороны); — паспорта ТС (обе стороны в развороте; для электронного ПТС — выписка на трёх листах); — свидетельства о регистрации ТС (обе стороны).

Обязательно уточните, требуется КАСКО на кредитное или некредитное авто — в случае кредитного банк должен быть указан в полисе в качестве выгодоприобретателя.

Менеджер начнёт подготовку расчётов только после уточнения всех деталей и получения документов. При необходимости он проконсультирует по условиям страхования интересующих компаний, расскажет об особенностях ценообразования, андеррайтинга и осмотра.

Приоритеты обработки заявок:

— высокий — заявки с оперативно переданными документами и обоснованной срочностью,

— стандартный — все новые заявки,

— низкий — заявки от пользователей, получивших расчёты по 3 заявкам, но без веских причин отказавшихся от сделок или не давших обратную связь.

Подготовка расчётов по одной заявке занимает около часа — менеджер заполняет котировки в кабинетах 10 страховых компаний. При наличии нескольких одновременных заявок расчёт по заявке с низким приоритетом может занять до трёх часов.

Если полученные расчёты не устраивают — обязательно сообщите менеджеру. Он продолжит поиск более выгодных вариантов. Если клиент отказывается от оформления — назовите причину отказа. Не забывайте об обратной связи — совместная работа является залогом успешной продажи.

Когда клиент одобрил один из вариантов, менеджер запускает процесс согласования условий со страховой компанией. Сроки зависят от конкретного страховщика и могут составлять от 20 минут до 24 часов.

Обязательно уточняйте у менеджера необходимость осмотра по каждому варианту. Одни компании требуют осмотр даже при безубыточном переходе, другие готовы обойтись без него, если ключевые условия не менялись.

Согласуйте с клиентом выбранный расчёт, уточните предпочтения по срокам и месту осмотра, а также контакты присутствующего. Передайте менеджеру итоги договорённостей и обсудите сроки оплаты. Менеджер сообщит, когда можно оплачивать полис до осмотра, а когда лучше дождаться его проведения или результатов. При отсутствии необходимости в осмотре ссылка на оплату будет направлена вам или, по согласованию, напрямую клиенту.

Что важно учесть:

! У некоторых компаний процесс согласования расчётов затянут, а стоимость может корректироваться после осмотра (например, у Ингосстраха). Если клиенту важны оперативность и предсказуемость — лучше рассмотреть других страховщиков.