КАСКО: начало оформления ​

Чтобы приступить к самостоятельному оформлению КАСКО на платформе АгентБрокер, откройте в левом меню вкладку «Страхование» и выберите «КАСКО New».

В открывшемся окне отобразится страница личного кабинета с тремя вариантами работы:

Каско онлайн — самостоятельное оформление

Каско через менеджера — если времени на оформление немного

Мини-каско — подойдёт, когда клиенту нужен недорогой и быстрый продукт

После выбора «КАСКО онлайн» откроется форма предварительного расчёта.

Заполните данные по автомобилю, страхователю, собственнику и лицам, допущенным к управлению, затем нажмите кнопку «Рассчитать» в правом нижнем углу.

На экране появятся расчёты от страховых компаний:

Имейте в виду: этот расчёт является предварительным. Нажав кнопку «Оформить», вы перейдёте на детальную страницу, где сможете уточнить параметры — указать переход из другой СК, размер франшизы и другие детали.

Внимание! Обязательно убедитесь, что все данные введены корректно.