Мини-КАСКО — что это такое, кому нужно и как оформить ​

Что такое мини-КАСКО

Кому нужно мини-КАСКО

Как оформить мини-КАСКО *3.1. *Выбор программ страхования на странице предрасчета3.2 Оформление полисов АльфаСтрахования3.3. Оформление полисов ВСК и Согласия3.4 Получение ссылки и печатных форм

1. Что такое мини-КАСКО ​

Мини-КАСКО представляет собой добровольное страхование собственного автомобиля от определённого набора рисков. Наиболее востребованные варианты — защита от угона или возмещение ущерба в ДТП по вине водителей без ОСАГО.

Как и у любого коробочного продукта, у мини-КАСКО есть свои сильные и слабые стороны. Среди преимуществ стоит выделить: — доступные цены при страховом покрытии до 2 млн, — простое и удобное онлайн-оформление, — отсутствие необходимости проводить осмотр автомобиля.

К ограничениям относятся: сокращённый набор покрываемых рисков, требования по возрасту и стоимости страхуемого транспорта. Поэтому перед оформлением полиса рекомендуем внимательно изучить все доступные варианты и выбрать оптимальный (сравнительная таблица условий страхования или образцы полисов и правила страхования, размещённые в «Подробнее о полисе» на карточках программ страхования).

2. Кому нужно мини-КАСКО ​

Благодаря привлекательной стоимости полисы мини-КАСКО подходят тем, кто хочет защитить свой автомобиль, но пока не готов к расходам на классическое КАСКО. Как правило, этот продукт выбирают опытные водители, уверенно чувствующие себя за рулём, которым важна защита только от ДТП по чужой вине, угона или стихийных бедствий.

Нередко мини-КАСКО приобретают в дополнение к ОСАГО — такое сочетание обеспечивает полноценную защиту на дорогах и помогает предотвратить финансовые потери как от ДТП по чужой вине, так и по собственной.

3. Как оформить мини-КАСКО ​

На платформе АгентБрокер для предварительного расчёта мини-КАСКО достаточно указать всего 2 параметра: год выпуска и стоимость автомобиля. Старайтесь вводить корректные данные — тогда на этапе предрасчёта вы получите итоговую стоимость, которая не изменится при детальном расчёте.

3.1. Выбор программ на предварительном расчёте

На странице предварительных расчётов представлены предложения страховых компаний для автомобиля указанного возраста и стоимости.

Если ориентироваться в обширном списке программ непросто, воспользуйтесь фильтрами в верхней части страницы, чтобы скрыть неподходящие варианты.

При выборе обращайте внимание не только на цену полиса и размер комиссии, но и на объём страхового покрытия и условия оформления. Полисы АльфаСтрахования оформляются исключительно в дополнение к ОСАГО (любой компании), оплаченному в день оформления мини-КАСКО на нашей платформе. Для остальных страховщиков наличие оплаченного ОСАГО не является обязательным.

Также обязательно ознакомьтесь с кратким описанием программ, нажав «Подробнее о полисе». Там представлены перечни покрываемых рисков, даты начала действия и территория покрытия, формат и условия выплаты возмещения, а также ссылки на примеры полисов и правила страхования.

Полные условия страхования содержатся в примерах полисов (или см. сравнительную таблицу условий страхования).

Обратите внимание: ВСК предлагает расширить базовое покрытие дополнительными опциями. Наведите курсор на иконку вопроса рядом с названием опции, чтобы прочитать её описание. При подключении опций изменяются итоговая сумма покрытия, стоимость полиса и ваша комиссия.

Оформление полисов АльфаСтрахования

Процесс оформления мини-КАСКО от АльфаСтрахования построен на функции автозаполнения данных и работает по принципу упрощённой пролонгации ОСАГО. От пользователя требуется лишь ввести ID расчёта (см. как его найти), e-mail и телефон страхователя, а затем запустить поиск. Система самостоятельно найдёт и подставит необходимые данные.

Обратите внимание! Поиск ограничен по дате оформления ОСАГО и охватывает только расчёты текущего и предыдущего дня. Это связано с требованием страховой компании: мини-КАСКО должно быть оформлено в тот же день, что и ОСАГО.

После проверки ФИО страхователя из найденного полиса ОСАГО можно сразу перейти к оплате. Рекомендуем тщательно проверить все автоматически заполненные сведения перед формированием ссылки на оплату.

Просмотреть полные данные без перехода к следующему этапу можно, нажав кнопку «Проверить правильность введенных данных» внизу экрана.

Оформление полисов ВСК и Согласие

При выборе программ мини-КАСКО от ВСК и Согласия все необходимые сведения можно заполнить вручную. Функция автозаполнения по ОСАГО реализована для удобства, но не является обязательной.

Данные из ранее оплаченного или просто рассчитанного ОСАГО легко найти и подставить независимо от давности расчёта.

Имейте в виду, что по транспортному средству дополнительно потребуется указать: — объём двигателя, — регион фактического использования, — пробег.

Получение ссылки и печатных форм

Перед формированием ссылки на оплату обязательно перепроверьте все заполненные данные. Для удобства они сведены в компактный вид на 3-м этапе, над блоком получения ссылки. Также можно распечатать сводку, нажав «Проверить правильность введенных данных» внизу экрана.

После формирования ссылки на оплату можно сразу перейти к оплате, скопировать ссылку или отправить её страхователю по e-mail или в СМС.

Обратите внимание! Сформированная ссылка на оплату действительна всего 20 минут. По истечении этого времени необходимо обновить ссылку и использовать для оплаты новую.

Печатные формы будут направлены на почту, указанную в контактах страхователя, и загружены в личный кабинет.

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