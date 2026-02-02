Почему результаты онлайн-калькулятора отличаются от расчёта напрямую в страховой компании? ​

Калькулятор показывает усреднённую стоимость КАСКО для автомобиля определённой марки и года выпуска. Финальная же цена формируется с учётом множества параметров: регион эксплуатации, КБМ собственника и водителей, выбранные условия страхования. Например, клиент может выбрать полное КАСКО или частичное — только по рискам «Ущерб», «Угон» или «Тотал» (подробнее о видах покрытия читайте здесь).

Таким образом, предварительная цена из калькулятора и детальный расчёт с учётом конкретных пожеланий могут заметно различаться. Поэтому не стоит называть клиенту суммы из калькулятора. Лучше уточните его предпочтения, примерный бюджет, соберите копии документов и пообещайте предоставить точный расчёт в течение дня.