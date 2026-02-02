Политика конфиденциальности ​

Дата размещения: 12.05.2025Версия 1.0.1252

Оператором персональных данных является

Общество с ограниченной ответственностью «Агентброкер»

ИНН 1217700009780

Юридический адрес: 108836, г. Москва, ул. 3-я Нововатутинская, д. 9

Email: sergey@agentbroker.ru

Оператор организует и обеспечивает обработку персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

1. О персональных данных ​

Настоящая Политика описывает, какие персональные данные мы обрабатываем, с какими целями и на каких основаниях, а также меры по их защите и права Пользователя.

Мы обрабатываем только те персональные данные, которые перечислены в Политике, и которые характеризуют вас как Пользователя Сайта.

Политика действует только в отношении Пользователей Платформы и его субдоменов (поддоменов).

Политика не распространяется на веб-сайты, связанные с нашей Платформой посредством ссылок или путем фрейминга элементов Сайта на таких веб-сайтах.

Мы никоим образом не можем влиять на стандарты защиты и безопасности данных чужих сайтов. Только владельцы таких веб-сайтов несут ответственность за соответствующий контент и обработку ими персональных данных.

Принятие условий настоящей Политики:

регистрация на Сайте;

заключение договора с Обществом (в том числе акцепт оферты);

заполнение форм и предоставление данных с согласием;

направление резюме, сообщений и файлов.

Несогласие с Политикой означает прекращение использования сайта и предоставления данных.

Файлы cookies

Мы используем файлы cookies и аналогичные технологии (localStorage, пиксели) для: - технического функционирования сайта; - аналитики (Яндекс.Метрика, Carrot Quest); - маркетинговых целей (ретаргетинг, A/B тестирование). Вы можете отключить cookies в настройках вашего браузера. Отключение может повлиять на работоспособность некоторых функций сайта.

2. Как мы обрабатываем данные ​

Мы обрабатываем персональные данные исключительно автоматизированным способом.

Наши действия с данными:

сбор

систематизация

накопление

хранение

уточнение (обновление, изменение)

передача (предоставление, доступ)

обезличивание

уничтожение персональных данных

Принятие решений на основе автоматизированной обработки

Мы не осуществляем принятие решений, порождающих юридические последствия в отношении Пользователя или иным образом затрагивающих его права и законные интересы, исключительно на основании автоматизированной обработки персональных данных, включая профилирование.

Основания обработки персональных данных

Обработка персональных данных осуществляется на следующих законных основаниях:

получение согласия субъекта персональных данных;

заключение и исполнение договора, стороной которого является субъект персональных данных;

выполнение обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

осуществление прав и законных интересов Оператора или третьих лиц при условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта персональных данных.

3. Цели обработки и категории обрабатываемых персональных данных ​

Мы обрабатываем только те персональные данные, которые необходимы для осуществления текущей коммерческой деятельности, обеспечения соблюдения действующего законодательства, прав и законных интересов третьих лиц при условии, что при этом не нарушаются Ваши права.

Примеры:

Заявки на партнерство

Регистрация в Личном кабинете

Оформление ОСАГО, ипотечного страхования, кредита, КАСКО

Проверка КБМ

Кандидаты на вакансии

Каждая цель содержит указания по перечню данных, срокам хранения и основанию обработки.

Маркетинг и рассылки

Мы можем направлять вам информационные и рекламные материалы, только если вы дали согласие. Вы можете в любой момент отозвать согласие через Личный кабинет или по ссылке "Отписаться" в письме.

Сроки хранения

Данные Личного кабинета — в течение срока действия аккаунта + 3 года после удаления

Заявки на страхование — 5 лет (в соответствии с требованиями законодательства)

Резюме и отклики на вакансии — не более 2 лет

Данные из аналитических систем — до 24 месяцев

Контактные данные для маркетинговых рассылок — до отзыва согласия



Категории обрабатываемых данных

ФИО, дата рождения

Контактные данные (телефон, email)

Паспортные данные

Адрес регистрации / проживания

Данные о водительских правах

ИНН, СНИЛС (при оформлении финансовых продуктов)

История операций на платформе

Иные данные, указанные в формах Сайта



4. Как мы обеспечиваем безопасность данных ​

Мы защищаем персональные данные от разглашения, утраты и несанкционированного доступа.

Для этого мы используем технические и организационные меры безопасности в соответствии с законодательством РФ.

В случае утечки персональных данных или другого инцидента безопасности, способного повлиять на ваши права, мы уведомим вас и Роскомнадзор в течение 72 часов с момента обнаружения инцидента.

5. Передаём ли мы ваши данные третьим лицам? ​

Мы не передаем ваши данные без согласия, за исключением:

по закону;

для предотвращения мошенничества;

для получения Продуктов Партнеров;

аналитическим сервисам (Яндекс.Метрика, Carrot Quest и др.).

Международная передача данных

Мы не передаём ваши персональные данные за пределы Российской Федерации, за исключением случаев использования облачных сервисов (например, хостинг, почтовые сервисы), обеспечивающих уровень защиты данных не ниже, чем предусмотрено законодательством РФ.

Ознакомиться с перечнем Партнеров вы можете по ссылке https://agentbroker.ru/wiki/lk/perechen-partnerov

6. Ваши права ​

Право на доступ: запросить копию данных

Право на исправление: исправить неточные данные

Право на отзыв: отозвать согласие

Право на забвение: запросить удаление

Удаление может ограничить использование Личного кабинета.

Порядок реализации прав субъекта персональных данных

За организацию обработки персональных данных и взаимодействие с субъектами данных отвечает назначенное лицо.

Вы можете направить запрос на реализацию своих прав, предусмотренных законодательством, по электронной почте: sergey@agentbroker.ru

Запрос должен содержать:

ФИО субъекта персональных данных;

суть запроса;

адрес для обратной связи;

реквизиты документа, удостоверяющего личность (для идентификации).

Ответ будет направлен в течение 30 календарных дней с момента получения запроса.

Вы можете отозвать своё согласие на обработку персональных данных, направив письменное уведомление по адресу электронной почты указанному выше.

Согласие на рекламную рассылку от партнёров, может быть отозвано путём перехода по ссылке «Отписаться», размещённой в нижней части письма, либо в Личном кабинете на сайте соответствующего партнёра.

7. Порядок изменения Политики ​

Мы вправе вносить изменения в Политику в одностороннем порядке.

Мы можем уведомить вас о существенных изменениях в Политике через email или уведомление в Личном кабинете.

Изменения вступают в силу с даты, указанной в новой редакции, или через 10 дней с момента размещения на сайте.