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Какие СК платят больше всех в феврале 2026

2 февраля 2026

Сравнили комиссии по 15 страховым компаниям. Вот что выяснили.

Топ-4 по комиссии

СККВОдобрения
МАКС24.89%Высокие
Согласие19.25%Высокие
Ренессанс19.25%Стабильные
ВСК16.58%Улучшились

Где мы лучше конкурентов

По 6 компаниям АгентБрокер даёт комиссию выше рынка:

  • МАКС
  • Согласие
  • Ренессанс
  • АльфаСтрахование
  • Сбер
  • Совкомбанк (эксклюзив)

Полная таблица со сравнением:

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Как получить выплату

Работаем со всеми — неважно, какой у вас статус. Физическое лицо, самозанятый, ИП или ООО — выбирайте удобный способ, а мы переведём деньги.

Для самозанятых — самый простой вариант. Подключаете статус НПД, мы автоматически формируем чеки. Никакой бухгалтерии, всё прозрачно.

Для ИП и ООО — работаем по договору. Закрывающие документы формируются автоматически.

Для физлиц — тоже работаем. Удержим НДФЛ, остальное переведём на карту.

Когда приходят деньги

Выплаты каждый день. Продали полис сегодня — завтра деньги на счёте.

Минимальная сумма для вывода — 1 000 ₽. Накопили больше — выводите хоть каждый день, комиссии за перевод нет.

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