Какие СК платят больше всех в феврале 2026 ​

2 февраля 2026

Сравнили комиссии по 15 страховым компаниям. Вот что выяснили.

Топ-4 по комиссии ​

СК КВ Одобрения МАКС 24.89% Высокие Согласие 19.25% Высокие Ренессанс 19.25% Стабильные ВСК 16.58% Улучшились

Где мы лучше конкурентов ​

По 6 компаниям АгентБрокер даёт комиссию выше рынка:

МАКС

Согласие

Ренессанс

АльфаСтрахование

Сбер

Совкомбанк (эксклюзив)

Полная таблица со сравнением:

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Как получить выплату ​

Работаем со всеми — неважно, какой у вас статус. Физическое лицо, самозанятый, ИП или ООО — выбирайте удобный способ, а мы переведём деньги.

Для самозанятых — самый простой вариант. Подключаете статус НПД, мы автоматически формируем чеки. Никакой бухгалтерии, всё прозрачно.

Для ИП и ООО — работаем по договору. Закрывающие документы формируются автоматически.

Для физлиц — тоже работаем. Удержим НДФЛ, остальное переведём на карту.

Когда приходят деньги ​

Выплаты каждый день. Продали полис сегодня — завтра деньги на счёте.

Минимальная сумма для вывода — 1 000 ₽. Накопили больше — выводите хоть каждый день, комиссии за перевод нет.

Команда АгентБрокер