Какие СК платят больше всех в феврале 2026
2 февраля 2026
Сравнили комиссии по 15 страховым компаниям. Вот что выяснили.
Топ-4 по комиссии
|СК
|КВ
|Одобрения
|МАКС
|24.89%
|Высокие
|Согласие
|19.25%
|Высокие
|Ренессанс
|19.25%
|Стабильные
|ВСК
|16.58%
|Улучшились
Где мы лучше конкурентов
По 6 компаниям АгентБрокер даёт комиссию выше рынка:
- МАКС
- Согласие
- Ренессанс
- АльфаСтрахование
- Сбер
- Совкомбанк (эксклюзив)
Полная таблица со сравнением:
Как получить выплату
Работаем со всеми — неважно, какой у вас статус. Физическое лицо, самозанятый, ИП или ООО — выбирайте удобный способ, а мы переведём деньги.
Для самозанятых — самый простой вариант. Подключаете статус НПД, мы автоматически формируем чеки. Никакой бухгалтерии, всё прозрачно.
Для ИП и ООО — работаем по договору. Закрывающие документы формируются автоматически.
Для физлиц — тоже работаем. Удержим НДФЛ, остальное переведём на карту.
Когда приходят деньги
Выплаты каждый день. Продали полис сегодня — завтра деньги на счёте.
Минимальная сумма для вывода — 1 000 ₽. Накопили больше — выводите хоть каждый день, комиссии за перевод нет.
Команда АгентБрокер