АгентБрокер — О компании ​

АгентБрокер — платформа для страховых агентов и брокеров, основанная в 2019 году. Сервис позволяет сравнивать условия по ОСАГО, КАСКО и ипотечному страхованию от ведущих страховых компаний и выбирать оптимальные полисы для клиентов онлайн.

Преимущества платформы ​

Сравнение рынка — предложения от крупнейших банков и страховых компаний в одном месте

— предложения от крупнейших банков и страховых компаний в одном месте Экономия времени — сравнение за минуты вместо часов

— сравнение за минуты вместо часов Простой выбор — условия полисов на понятном языке для агентов любого уровня опыта

— условия полисов на понятном языке для агентов любого уровня опыта Прозрачность — открытое отображение агентских комиссий и условий партнёрства

— открытое отображение агентских комиссий и условий партнёрства Инструменты агента — калькуляторы, ипотечное и туристическое страхование

Рост компании ​

2020 — 12 000 подключённых агентов

— 12 000 подключённых агентов 2021 — 16 000 агентов, расширение продуктового портфеля

— 16 000 агентов, расширение продуктового портфеля 2022 — запуск продвинутой системы партнёрской сети

Участник акселерационных программ Сбер500 (2021) и StartHubMoscow (2022)

Топ-3 платформ по вовлечённости пользователей в 2022 году