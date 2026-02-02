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АгентБрокер — О компании

АгентБрокер — платформа для страховых агентов и брокеров, основанная в 2019 году. Сервис позволяет сравнивать условия по ОСАГО, КАСКО и ипотечному страхованию от ведущих страховых компаний и выбирать оптимальные полисы для клиентов онлайн.

Преимущества платформы

  • Сравнение рынка — предложения от крупнейших банков и страховых компаний в одном месте
  • Экономия времени — сравнение за минуты вместо часов
  • Простой выбор — условия полисов на понятном языке для агентов любого уровня опыта
  • Прозрачность — открытое отображение агентских комиссий и условий партнёрства
  • Инструменты агента — калькуляторы, ипотечное и туристическое страхование

Рост компании

  • 2020 — 12 000 подключённых агентов
  • 2021 — 16 000 агентов, расширение продуктового портфеля
  • 2022 — запуск продвинутой системы партнёрской сети

Достижения

  • Участник акселерационных программ Сбер500 (2021) и StartHubMoscow (2022)
  • Топ-3 платформ по вовлечённости пользователей в 2022 году

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