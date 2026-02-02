АгентБрокер — О компании
АгентБрокер — платформа для страховых агентов и брокеров, основанная в 2019 году. Сервис позволяет сравнивать условия по ОСАГО, КАСКО и ипотечному страхованию от ведущих страховых компаний и выбирать оптимальные полисы для клиентов онлайн.
Преимущества платформы
- Сравнение рынка — предложения от крупнейших банков и страховых компаний в одном месте
- Экономия времени — сравнение за минуты вместо часов
- Простой выбор — условия полисов на понятном языке для агентов любого уровня опыта
- Прозрачность — открытое отображение агентских комиссий и условий партнёрства
- Инструменты агента — калькуляторы, ипотечное и туристическое страхование
Рост компании
- 2020 — 12 000 подключённых агентов
- 2021 — 16 000 агентов, расширение продуктового портфеля
- 2022 — запуск продвинутой системы партнёрской сети
Достижения
- Участник акселерационных программ Сбер500 (2021) и StartHubMoscow (2022)
- Топ-3 платформ по вовлечённости пользователей в 2022 году
Контакты
- Адрес: Москва
- Телефон: +7 (977) 124 03 66
- Email: info@agentbroker.ru