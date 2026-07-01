Запускаем Ипотеку: два агрегатора, десятки СК, расчёт за минуты ​

1 июля 2026

Новый продукт — страхование ипотеки ​

Мы запустили на АгентБрокере страхование ипотеки — один из самых востребованных продуктов на рынке. Почти каждый покупатель жилья берёт ипотеку, а по закону ответственность заёмщика перед банком должна быть застрахована. Значит, у каждого вашего клиента с ипотекой уже есть потребность в полисе — и продлевать его нужно каждый год.

Теперь этот продукт можно рассчитать и оформить прямо в личном кабинете — так же просто, как ОСАГО.

Что можно застраховать ​

Риск Что покрывает Жизнь и здоровье Выплата при смерти или I/II группе инвалидности заёмщика. Покрытие по всему миру Конструктив (имущество) Несущие стены, перекрытия, окна, двери — пожар, стихийные бедствия, противоправные действия Титул Утрата права собственности при признании сделки недействительной

Можно оформить комплексную страховку (имущество + жизнь) или каждый вид отдельно — как требует банк клиента.

Главное преимущество — расчёт сразу через Инссмарт и Пампаду ​

Мы подключили сразу двух агрегаторов ипотечного страхования — Инссмарт и Пампаду. Это ключевое отличие нашего расчёта: вы отправляете один запрос, а система параллельно опрашивает обе площадки и показывает предложения от десятков страховых компаний на одном экране.

Что это даёт агенту ​

Больше предложений на один расчёт. Два агрегатора вместо одного — значит больше СК, больше цен и вариантов для клиента.

Два агрегатора вместо одного — значит больше СК, больше цен и вариантов для клиента. Автоматическое сравнение. Не нужно заходить в разные кабинеты и считать вручную — все офферы приходят в одну таблицу, остаётся выбрать лучший.

Не нужно заходить в разные кабинеты и считать вручную — все офферы приходят в одну таблицу, остаётся выбрать лучший. Максимальное КВ. Видя предложения обеих площадок сразу, вы выбираете вариант с самой выгодной комиссией. Размер КВ — в разделе «Моё КВ» → фильтр «Ипотека».

Видя предложения обеих площадок сразу, вы выбираете вариант с самой выгодной комиссией. Размер КВ — в разделе «Моё КВ» → фильтр «Ипотека». Выше конверсия. Чем больше вариантов у клиента, тем выше шанс, что он оформит полис именно у вас.

Один запрос — два агрегатора Раньше, чтобы сравнить цены, агенту приходилось считать полис в нескольких системах. Теперь Инссмарт и Пампаду работают под капотом одновременно — вы просто нажимаете «Смотреть предложения».

Полисы принимают ведущие банки ​

Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-Банк, МКБ, Райффайзенбанк, Банк Санкт-Петербург, Дом.РФ, Промсвязьбанк, Уралсиб, Совкомбанк, Абсолют Банк, МТС Банк, АК Барс, Зенит и десятки других.

Как оформить — за 5 шагов ​

Предварительный расчёт. «Оформить → Страхование ипотеки»: отметьте риски, укажите банк, остаток по кредиту, тип объекта и регион. Обзор предложений. Нажмите «Смотреть предложения» — появятся офферы Инссмарт и Пампаду. Заполнение расчёта. Данные кредитного договора, период полиса, страхователь, сведения по жизни и имуществу. Оформление и оплата. «Посчитать» → согласия → «Купить». Расчёт верифицируется 1–3 минуты, затем появляется ссылка на оплату. Получение полиса. После оплаты статус меняется на «Оплачен» за 30–50 минут. Полис доступен для скачивания и приходит на email. КВ зачисляется на баланс в течение 1 рабочего дня.

Загружать документы для расчёта не нужно — заполняете форму, всё остальное система делает сама.

Подробная инструкция по оформлению →

Вопросы по новому продукту — пишите в поддержку. Поможем разобраться и оформить первый ипотечный полис.

Команда АгентБрокер