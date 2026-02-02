Как оформить полис ипотечного страхования ​

Что покрывает ипотечный полис ​

Риск Описание Жизнь и здоровье Выплата при смерти или I/II группе инвалидности. Покрытие на всей территории мира, включая объекты незавершённого строительства Конструктив (имущество) Несущие стены, перекрытия, окна, двери — при пожаре, стихийных бедствиях, противоправных действиях Титул Утрата права собственности при признании сделки недействительной. Только через заявки, в связке со страхованием имущества

Что нужно подготовить ​

Загрузка документов при оформлении не требуется. Желательно иметь:

Выписку из ЕГРН и отчёт об оценке

Паспорт страхователя

Кредитный договор или его проект

Для титула — правоустанавливающий документ на предыдущий переход права

Шаг 1: Предварительный расчёт ​

Оформить → Страхование ипотеки:

Отметьте нужные риски

Укажите банк-кредитор

Внесите сумму остатка по кредиту

Выберите тип объекта и регион

Шаг 2: Обзор предложений ​

Нажмите «Смотреть предложения». На этом же экране можно указать дополнительные факторы: деревянные перекрытия, военная ипотека, хронические заболевания.

Шаг 3: Заполнение расчёта ​

Кредитный договор: банк и остаток (автоподстановка), стандартная и повышенная ставки, номер и даты договора.

Период полиса: начало — не ранее даты выдачи кредита; окончание — через год (автозаполнение).

Страхователь: ФИО, дата рождения, email, телефон, паспорт, адрес регистрации.

Страхование жизни: рост, вес, давление, профессия, спорт, сведения о заболеваниях или инвалидности.

Страхование имущества: адрес, площадь, год постройки, этаж, этажность, рыночная стоимость, наличие деревянных перекрытий и газа.

Шаг 4: Оформление и оплата ​

Нажмите «Посчитать» → дайте согласия → «Купить». Расчёт верифицируется 1–3 минуты, затем переходит в «Ожидание оплаты» — появляется ссылка для оплаты.

Шаг 5: Получение полиса ​

После оплаты статус меняется на «Оплачен» в течение 30–50 минут. Полис доступен для скачивания и дополнительно приходит на email. КВ зачисляется на баланс одновременно.

Полис нужно передать в банк вместе с КИД и платёжным документом.

Частые вопросы ​

Какие риски нужно застраховать? Перечень указан в кредитном договоре или уточняется у кредитного менеджера банка.

Где посмотреть размер КВ? В разделе «Моё КВ» → фильтр «Ипотека» → выберите СК и банк.

Банк не принимает полис? Запросите письменную причину. С сентября 2023 г. банки обязаны принимать полисы СК с лицензией и рейтингом не ниже А+. При необоснованном отказе — обращайтесь в поддержку платформы.

Как скорректировать данные? Откройте оплаченный расчёт → «Изменить полис».

Поле «Тариф»: позволяет задать скидку (100%, 20%, 10%) или надбавку 20% для расчётов по Сбербанку на стандартных условиях.