Как оформить полис ипотечного страхования
Что покрывает ипотечный полис
|Риск
|Описание
|Жизнь и здоровье
|Выплата при смерти или I/II группе инвалидности. Покрытие на всей территории мира, включая объекты незавершённого строительства
|Конструктив (имущество)
|Несущие стены, перекрытия, окна, двери — при пожаре, стихийных бедствиях, противоправных действиях
|Титул
|Утрата права собственности при признании сделки недействительной. Только через заявки, в связке со страхованием имущества
Что нужно подготовить
Загрузка документов при оформлении не требуется. Желательно иметь:
- Выписку из ЕГРН и отчёт об оценке
- Паспорт страхователя
- Кредитный договор или его проект
- Для титула — правоустанавливающий документ на предыдущий переход права
Шаг 1: Предварительный расчёт
Оформить → Страхование ипотеки:
- Отметьте нужные риски
- Укажите банк-кредитор
- Внесите сумму остатка по кредиту
- Выберите тип объекта и регион
Шаг 2: Обзор предложений
Нажмите «Смотреть предложения». На этом же экране можно указать дополнительные факторы: деревянные перекрытия, военная ипотека, хронические заболевания.
Шаг 3: Заполнение расчёта
Кредитный договор: банк и остаток (автоподстановка), стандартная и повышенная ставки, номер и даты договора.
Период полиса: начало — не ранее даты выдачи кредита; окончание — через год (автозаполнение).
Страхователь: ФИО, дата рождения, email, телефон, паспорт, адрес регистрации.
Страхование жизни: рост, вес, давление, профессия, спорт, сведения о заболеваниях или инвалидности.
Страхование имущества: адрес, площадь, год постройки, этаж, этажность, рыночная стоимость, наличие деревянных перекрытий и газа.
Шаг 4: Оформление и оплата
Нажмите «Посчитать» → дайте согласия → «Купить». Расчёт верифицируется 1–3 минуты, затем переходит в «Ожидание оплаты» — появляется ссылка для оплаты.
Шаг 5: Получение полиса
После оплаты статус меняется на «Оплачен» в течение 30–50 минут. Полис доступен для скачивания и дополнительно приходит на email. КВ зачисляется на баланс одновременно.
Полис нужно передать в банк вместе с КИД и платёжным документом.
Частые вопросы
Какие риски нужно застраховать? Перечень указан в кредитном договоре или уточняется у кредитного менеджера банка.
Где посмотреть размер КВ? В разделе «Моё КВ» → фильтр «Ипотека» → выберите СК и банк.
Банк не принимает полис? Запросите письменную причину. С сентября 2023 г. банки обязаны принимать полисы СК с лицензией и рейтингом не ниже А+. При необоснованном отказе — обращайтесь в поддержку платформы.
Как скорректировать данные? Откройте оплаченный расчёт → «Изменить полис».
Поле «Тариф»: позволяет задать скидку (100%, 20%, 10%) или надбавку 20% для расчётов по Сбербанку на стандартных условиях.