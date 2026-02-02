Страхование квартиры при ипотеке: обязанность или выбор ​

Ипотека — это долгосрочный кредит на покупку жилья, обеспеченный залогом приобретаемой недвижимости. Выдавая крупные суммы, банки предлагают заёмщикам различные страховые продукты. Часть из них является обязательным условием кредитования, другие носят добровольный характер, однако рекомендуются для защиты обеих сторон.

Разновидности страхования при ипотеке ​

При оформлении ипотечного кредита предлагаются три основных типа полисов:

Страхование имущества покрывает риски, связанные с недвижимостью: стихийные бедствия, техногенные аварии, кражи и другие инциденты. Полис гарантирует кредитору возврат средств при наступлении страхового случая. При этом объект не должен быть недостроенным или находиться под судебным арестом.

Титульное страхование (добровольное) защищает собственника от утраты права владения имуществом. Такой полис оберегает от мошеннических действий и появления неожиданных наследников, предъявляющих претензии на объект.

Страхование жизни и здоровья обеспечивает защиту заёмщика от невозможности обслуживать кредит. При наступлении страхового случая средства идут на погашение обязательств перед банком, а в случае смерти заёмщика его близкие освобождаются от выплаты долга.