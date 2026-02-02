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Как расторгнуть договор страхования ипотеки

Если в полисе допущена ошибка, расторгать договор не нужно — достаточно подать заявление на корректировку.

Однако если по другим причинам клиент хочет прекратить действие договора ипотечного страхования и вернуть уплаченные средства, законодательство дает ему такое право. Например, это актуально, когда полис был оформлен до заключения кредитного договора, а ипотечный кредит в итоге не был выдан.

При этом следует учитывать, что каждая страховая компания устанавливает собственные правила расторжения ипотечных договоров.

На платформе АгентБрокер через техническую поддержку можно расторгнуть полис ипотечного страхования в пределах периода охлаждения (30 дней) у следующих страховщиков:

  1. МАКС
  2. Югория
  3. Согласие
  4. Абсолют
  5. Росгосстрах
  6. Zetta
  7. Ренессанс
  8. Евроинс
  9. Ингосстрах

Для оформления расторжения обратитесь в чат поддержки или напишите в ТГ @SAgentBrokerBot

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