Как расторгнуть договор страхования ипотеки ​

Если в полисе допущена ошибка, расторгать договор не нужно — достаточно подать заявление на корректировку.

Однако если по другим причинам клиент хочет прекратить действие договора ипотечного страхования и вернуть уплаченные средства, законодательство дает ему такое право. Например, это актуально, когда полис был оформлен до заключения кредитного договора, а ипотечный кредит в итоге не был выдан.

При этом следует учитывать, что каждая страховая компания устанавливает собственные правила расторжения ипотечных договоров.

На платформе АгентБрокер через техническую поддержку можно расторгнуть полис ипотечного страхования в пределах периода охлаждения (30 дней) у следующих страховщиков:

МАКС Югория Согласие Абсолют Росгосстрах Zetta Ренессанс Евроинс Ингосстрах

Для оформления расторжения обратитесь в чат поддержки или напишите в ТГ @SAgentBrokerBot