Как расторгнуть договор страхования ипотеки
Если в полисе допущена ошибка, расторгать договор не нужно — достаточно подать заявление на корректировку.
Однако если по другим причинам клиент хочет прекратить действие договора ипотечного страхования и вернуть уплаченные средства, законодательство дает ему такое право. Например, это актуально, когда полис был оформлен до заключения кредитного договора, а ипотечный кредит в итоге не был выдан.
При этом следует учитывать, что каждая страховая компания устанавливает собственные правила расторжения ипотечных договоров.
На платформе АгентБрокер через техническую поддержку можно расторгнуть полис ипотечного страхования в пределах периода охлаждения (30 дней) у следующих страховщиков:
- МАКС
- Югория
- Согласие
- Абсолют
- Росгосстрах
- Zetta
- Ренессанс
- Евроинс
- Ингосстрах
Для оформления расторжения обратитесь в чат поддержки или напишите в ТГ @SAgentBrokerBot