Оформление полиса страхования ипотеки — видео ​

Чтобы оформить ипотечный полис или просто получить предварительный расчет, на главной странице личного кабинета нажмите «Новая сделка» и выберите «Ипотеку» из появившегося списка.

На первом шаге укажите всего несколько базовых параметров: выберите банк, введите сумму остатка по кредиту, дату рождения и пол заемщика, город расположения объекта и дату начала действия кредитного договора.

После этого вы сразу увидите и сможете сравнить стоимость полисов от разных страховых компаний. Учтите, что цены на этом этапе рассчитаны для стандартных условий и могут измениться после ввода подробных сведений о заемщике и залоговом объекте.

В блоке «Дополнительные сведения» настройте фильтры: указан ли номер кредитного договора, оформлено ли право собственности, есть ли в залоговом объекте деревянные перекрытия, газификация или неузаконенные перепланировки. Это позволит сразу отсеять неподходящие предложения — ведь некоторые страховщики не работают с газифицированными домами, а другие не могут оформить полис без номера кредитного договора. Также выберите тип имущества: квартира, таунхаус, апартаменты, комната, жилой дом, машиноместо или земельный участок.

Здесь же укажите нужный тип полиса: страхование залогового имущества, жизни или титула.

Обращайте внимание на иконки подсказок — восклицательные и вопросительные значки, расположенные на каждом экране заполнения. Нажимайте на них, чтобы прочитать важные пояснения. Не забывайте также раскрывать детали, скрытые за угловыми скобками. На этапе предварительного расчета в подробностях находятся ссылки на образцы полисов и правила оформления конкретного страховщика.

Второй этап — заполнение данных для оформления полиса. Введите сведения о заемщике и кредитном договоре. В зависимости от выбранного типа полиса и страховой компании могут потребоваться характеристики залогового объекта, а также вес, рост, артериальное давление или профессия заемщика.

Если на первом этапе были указаны неточные данные, вы можете вернуться назад. Для этого в параметрах страхования нажмите «Изменить» с иконкой карандаша или перейдите на вкладку «Расчет стоимости».

При заполнении полей ориентируйтесь на примечания к каждому блоку. Если какое-то поле пропущено или введены некорректные данные, появится предупреждение: «Неправильно заполнено одно или несколько полей выше. Пожалуйста, проверьте».

Когда все поля заполнены корректно, система подтвердит: «данные заполнены верно».

Будьте особенно внимательны при вводе дат ипотечного страхования. Если оформляется полис для продления, датой начала укажите день, следующий за окончанием предыдущего полиса. Если кредитный договор еще не подписан, отметьте галочку «Собираюсь взять ипотеку» рядом с датами страхования — система предупредит, что дата должна совпадать с датой подписания кредитного договора.

Для полиса по имуществу или комплексного страхования введите адрес объекта, год постройки и этажность дома, площадь квартиры. Некоторые страховые компании запрашивают сведения о деревянных перекрытиях и газификации — укажите их в дополнительных сведениях. Рекомендуем брать информацию из кадастрового или технического паспорта, а не со слов клиента: любая ошибка может привести к отказу в оформлении, признанию полиса недействительным или отказу в выплате при страховом случае.

В блоке контактов укажите действующий электронный адрес и номер телефона клиента. На них будут отправлены ссылка для оплаты и готовый полис.

Перед оплатой обязательно озвучьте клиенту пункты чекбокса с ограничениями и правилами страхования. Необходимо подтвердить, что:

у клиента нет отягчающих обстоятельств по состоянию здоровья,

залоговый объект соответствует требованиям страховщика,

клиент согласен с условиями страхования.

Переход к оплате возможен только после принятия всех условий. При несоответствии каким-либо пунктам попробуйте оформить полис у другого страховщика.

На третьем этапе — оплата — тщательно перепроверьте все введенные данные. После оплаты исправление ошибок потребует обращения непосредственно в страховую компанию: одни страховщики принимают корректировки по электронной почте, другие — только при личном визите в офис. Подробнее читайте в статье «Как исправить ошибку в полисе».

На платформе АгентБрокер также доступен образец полиса до оплаты.

Чтобы получить образец и КИД, заполните все данные и нажмите «Уточнить расчет». После уточнения образец будет сформирован автоматически.

Если все сведения корректны, нажмите «Оформить полис». Ссылка на оплату сформируется в течение минуты.

После формирования ссылки на оплату вы сможете отправить ее клиенту на электронную почту или телефон либо оплатить самостоятельно. Обратите внимание на срок действия ссылки — он указан рядом. По истечении времени оплата будет недоступна.

У оплаченного полиса появятся ссылки на скачивание печатных форм. Кроме того, полис автоматически отправляется на электронную почту клиента, указанную при оформлении.