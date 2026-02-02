Аккредитованные страховые компании Альфа-Банка ​

Обзор аккредитованных партнёров ​

Альфа-Банк сотрудничает с рядом страховых организаций, прошедших аккредитацию для оказания услуг клиентам банка. Благодаря этим партнёрствам заёмщикам доступны проверенные страховые решения по различным направлениям.

Основные направления страхования ​

Клиентам банка доступны следующие виды страховых продуктов:

Е-ОСАГО — электронное обязательное страхование автогражданской ответственности

— электронное обязательное страхование автогражданской ответственности КАСКО — добровольная защита транспортных средств

— добровольная защита транспортных средств ИПОТЕКА — страховые программы при ипотечном кредитовании

— страховые программы при ипотечном кредитовании Страхование недвижимости — покрытие рисков для жилых и коммерческих объектов

— покрытие рисков для жилых и коммерческих объектов Страхование для МФО — продукты, разработанные специально для микрофинансовых организаций

Партнёрские возможности ​

Компания «АгентБрокер» функционирует как сервис для страховых агентов и обеспечивает интеграции с различными партнёрами, в том числе банковскими учреждениями. Платформа поддерживает работу с кредитными картами и депозитными продуктами.