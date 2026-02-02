Аккредитованные страховые компании Альфа-Банка
Обзор аккредитованных партнёров
Альфа-Банк сотрудничает с рядом страховых организаций, прошедших аккредитацию для оказания услуг клиентам банка. Благодаря этим партнёрствам заёмщикам доступны проверенные страховые решения по различным направлениям.
Основные направления страхования
Клиентам банка доступны следующие виды страховых продуктов:
- Е-ОСАГО — электронное обязательное страхование автогражданской ответственности
- КАСКО — добровольная защита транспортных средств
- ИПОТЕКА — страховые программы при ипотечном кредитовании
- Страхование недвижимости — покрытие рисков для жилых и коммерческих объектов
- Страхование для МФО — продукты, разработанные специально для микрофинансовых организаций
Партнёрские возможности
Компания «АгентБрокер» функционирует как сервис для страховых агентов и обеспечивает интеграции с различными партнёрами, в том числе банковскими учреждениями. Платформа поддерживает работу с кредитными картами и депозитными продуктами.