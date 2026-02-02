Аккредитованные страховые компании Дом.РФ: перечень, критерии отбора и рекомендации по выбору ​

Дата публикации: 15 мая

Аккредитация страховых организаций банком Дом.РФ подтверждает их соответствие жёстким стандартам финансовой надёжности и стабильности. Для страховых агентов и брокеров работа с такими партнёрами минимизирует вероятность отклонения полисов и упрощает оформление ипотечного страхования.

Перечень аккредитованных страховых организаций Критерии Дом.РФ к страховым партнёрам Выгоды сотрудничества с аккредитованными СК Рекомендации по выбору оптимального страховщика

Роль аккредитации ​

Одобрение от государственного ипотечного агентства служит подтверждением надёжности финансовых партнёров. Сотрудничество с аккредитованными страховщиками снижает операционные риски для агентов и гарантирует защиту интересов клиентов при проведении ипотечных сделок.