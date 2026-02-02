Страховые случаи по ипотечному страхованию: разбор нюансов ​

Ипотечное страхование выступает важным инструментом защиты интересов как заёмщиков, так и кредиторов при заключении ипотечного договора. Оно обеспечивает страховое покрытие имущества, приобретённого в ипотеку, защищая от различных рисков и непредвиденных ситуаций.

Основные категории страховых случаев ​

Выделяют несколько категорий страховых событий, которые могут наступить при ипотечном страховании:

Невнесение платежей по кредиту

Один из наиболее частых страховых случаев — прекращение выплат заёмщиком по ипотечному кредиту. В данной ситуации страховщик погашает кредитору оставшуюся задолженность после реализации залогового имущества.

Повреждение или утрата имущества

Страховая компания возмещает убытки, связанные с повреждением или полной утратой залогового имущества вследствие стихийных бедствий, пожара или иных непредвиденных событий.

Потеря трудоспособности или смерть заёмщика

При наступлении инвалидности или гибели заёмщика страховщик выплачивает кредитору сумму непогашенной задолженности.

Важные замечания ​

Каждое финансовое учреждение устанавливает собственные условия и порядок выплаты страхового возмещения. При выборе страховщика необходимо детально изучить договор и все условия страхования до подписания соглашения.