Аккредитованные страховые компании Росбанка в 2025 году ​

Росбанк, входящий в международную финансовую группу Societe Generale, сохраняет позиции одного из ведущих участников розничного кредитования в России. В 2025 году банк по-прежнему работает с надёжными страховыми партнёрами, предоставляя клиентам качественную защиту рисков при получении ипотеки, автокредитов и иных кредитных продуктов.

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