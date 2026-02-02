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Аккредитованные страховые компании Росбанка в 2025 году

Росбанк, входящий в международную финансовую группу Societe Generale, сохраняет позиции одного из ведущих участников розничного кредитования в России. В 2025 году банк по-прежнему работает с надёжными страховыми партнёрами, предоставляя клиентам качественную защиту рисков при получении ипотеки, автокредитов и иных кредитных продуктов.

Содержание статьи

  • В чём выгода выбора аккредитованных страховщиков?
  • По каким критериям проводится аккредитация?
  • Перечень аккредитованных страховых компаний Росбанка в 2025 году
  • Заключение

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