Страхование ипотеки: что это и кому нужно ​

Полис ипотечного страхования — один из самых востребованных продуктов на рынке. Это неудивительно: большинство покупателей жилья используют ипотечный кредит, а по закону ответственность заемщика перед банком должна быть застрахована.

Ипотечная страховка дает банку гарантию, что долг будет погашен даже при непредвиденных обстоятельствах с залоговым имуществом или самим заемщиком. А для застрахованного заемщика и его наследников это финансовая защита от требований банка в случае потери трудоспособности или ухода из жизни.

Без оформления страховки банк не выдаст ипотечный кредит. При несвоевременном продлении полиса банк вправе применить штрафные санкции — их конкретный перечень закреплен в кредитном договоре.

Хотя статья 31 ФЗ-102 «Об ипотеке» обязывает заемщика страховать только залоговое имущество, банки нередко дополнительно настаивают на полисе жизни и здоровья. При отказе кредитор повышает процентную ставку, что в итоге оказывается невыгодным для самого заемщика.

Если ипотека оформляется на квартиру в строящемся доме (долевое строительство, ДДУ), банки могут предъявлять особые требования:

до получения права собственности заемщик страхует жизнь и здоровье,

после — залоговое имущество.

Какой именно полис нужен вашему клиенту, следует уточнять в банке-кредиторе. На платформе АгентБрокер можно оформить как комплексную страховку (имущество + жизнь), так и каждый вид отдельно.

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