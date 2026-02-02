Ипотечное страхование ​

Что такое страхование ипотеки? ​

При оформлении Ипотеки банки обязывают покупать страхование, это необходимо потому что стоимость КВартиры достаточно большая, и при травме или инвалидности страхователь может потерять возможность вносить ежемесячные платежи, и никто не заинтересован сразу забирать КВартиру.

Какая комиссия начисляется за продажу полисов Ипотеки? ​

Размер комиссионного вознаграждения у страховых компаний зависит от банка и может составлять от 0 до 45%. По продукту ипотека мы работаем по модели Revenue share (делимся комиссией) и выплачиваем комиссионное вознаграждение 50% от комиссии, которую нам платит страховая компания по каждому полису.

КВ начисляется на ваш агентский счёт автоматически после подтверждения оплаты полиса. Сверка со страховыми компаниями происходит 20 числа месяца, следующего за датой оплаты.