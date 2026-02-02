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Страховые компании с аккредитацией Сбербанка для ипотечного страхования в 2024 году

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Основные разделы

Особенности страхования залогового имущества

При получении ипотеки в Сбербанке заёмщикам необходимо застраховать залоговое имущество. Банк устанавливает определённые требования к страховым компаниям, с которыми готов взаимодействовать.

Преимущества страхования залога

Страхование залогового имущества обеспечивает защиту интересов как заёмщика, так и банка при возникновении непредвиденных обстоятельств.

Перечень страховых компаний

Список аккредитованных страховщиков охватывает как юридических лиц, так и физических лиц с ипотечным имуществом. Среди них:

  • ООО Лизинговая компания «А5»
  • ООО «Северная Брокерская компания»
  • и другие аккредитованные компании

Критерии банка к страховщикам

Сбербанк устанавливает строгие условия аккредитации для страховых компаний, обеспечивая надёжность и качество предоставляемых услуг.

Реестр страховых агентов

Сведения о зарегистрированных страховых агентах, работающих с аккредитованными компаниями.

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