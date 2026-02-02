Ответы на частые вопросы по офлайн-страхованию ипотеки ​

В форме заявки написано, что нужно указывать контакты заемщика. Можно ли оставить свои?

Лучше указывать контакты клиента, поскольку в процессе работы менеджер будет задавать уточняющие вопросы по кредиту, объекту страхования, здоровью и профессии заемщика, на которые у вас может не быть ответов. Выяснение деталей через посредника затягивает процесс расчета. Однако если вы располагаете всей необходимой информацией и документами — можете указать свои данные.

Я указал контакты клиента. Как узнать статус заявки?

Напишите в чат поддержки — он находится в левом нижнем углу экрана личного кабинета. Наши сотрудники сообщат, на каком этапе находится заявка, а если полис уже оплачен — уточнят размер и сроки выплаты комиссии.

Как скоро после подачи заявки перезвонит менеджер?

Менеджер свяжется в течение 1-2 часов по указанному в заявке номеру телефона. Режим работы — будние дни с 9:00 до 18:00 по московскому времени.

Какие данные подготовить к звонку менеджера?

Для предварительного расчета потребуются: — справка об остатке по кредиту, — дата рождения и пол заемщика, — название банка и вид страхования (Жизнь, Имущество, Титул), — предыдущий полис (при наличии), — информация об особых условиях по кредиту, залоговому объекту или заемщику (например, опасная профессия или проблемы со здоровьем).

Результаты расчета менеджер озвучит в ходе разговора либо направит на почту или в мессенджер в течение 1-2 часов.

Если по полученным расчетам возникнут вопросы — обязательно задайте их менеджеру. Он проконсультирует по ценам на рынке, условиям разных страховщиков и расскажет о доступных скидках.

Когда клиент согласится с ценой и передаст документы, менеджер начнет детальный расчет. Если предложение не устраивает, менеджер продолжит подбор более выгодных вариантов.

По завершении разговора договоритесь о времени следующего созвона.

Какие документы нужны для расчета ипотечных полисов?

Состав документов зависит от типа сделки: первоначальное оформление, пролонгация или переход от другого страховщика. При продлении достаточно предыдущего полиса и актуального графика платежей (или скриншота с суммой остатка из личного кабинета заемщика).

С полным перечнем документов для расчета полисов ипотеки можно ознакомиться в соответствующей статье по ссылке.

С какими страховыми компаниями вы работаете?

На платформе АгентБрокер сотрудничество ведется с 14 ведущими страховыми компаниями, аккредитованными практически во всех банках РФ.

Ипотеку каких банков вы можете застраховать?

С какими регионами вы работаете?

Мы работаем со всеми регионами России без ограничений.

Заемщику по кредиту — 70-летняя мама клиента. Не удается оформить полис онлайн. Поможете?

Да, мы поможем рассчитать и оформить полис. На платформе АгентБрокер страхование доступно для заемщиков в возрасте от 18 до 75 лет.

Банк требует комплексную страховку Жизни, Имущества и Титула. Можно ли оформить Жизнь и Имущество онлайн, а Титул — через ваших менеджеров?

Можно, но с оговорками.

Во-первых, практически ни один страховщик не оформляет Титул отдельно. Как правило, он выпускается в составе комплексного полиса с Жизнью или Имуществом. Поэтому обратите внимание, с какими компаниями мы сотрудничаем в офлайн-режиме.

Если вы оформите Жизнь и Имущество онлайн у компании, с которой мы не работаем офлайн, клиент сможет довыпустить Титул напрямую в страховой компании, но комиссия за это начислена не будет.

Если же вы выберете для онлайн-полиса компанию, с которой у нас есть офлайн-сотрудничество, при обращении к менеджеру сообщите об уже выпущенных полисах и отправьте их копии. Менеджер поможет дооформить Титул, и комиссия будет начислена.

Если хотите оформить Титул в компании, которой нет в нашем онлайн-каталоге, не торопитесь с покупкой Жизни и Имущества. Подайте заявку на офлайн-оформление — менеджер свяжется с вами и подготовит расчеты по всем интересующим компаниям для сравнения.

Какой размер комиссионного вознаграждения при офлайн-оформлении?

Когда начисляется комиссионное вознаграждение?

После получения клиентом полиса сделка переходит в статус завершенных. Комиссия начисляется в течение 5-10 рабочих дней.

*В ряде случаев мы ожидаем подтверждения принятия полиса банком перед начислением КВ на баланс в личном кабинете. Узнать статус можно, обратившись в чат поддержки.