Какие документы необходимы для расчетов ипотечных полисов

Страхование Жизни, Имущества и Титула:

Паспорт покупателя (все страницы, включая пустые)

Выписка из ЕГРН или свидетельство о праве собственности;

Выписка из домовой книги

Паспорта собственников (все страницы, включая пустые);

Все правоустанавливающие документы, указанные в свидетельстве о собственности;

Если покупатель состоит в браке, а супруг/супруга не участвует в сделке — НОТАРИАЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ на приобретение недвижимости

Если продавец состоит в браке и недвижимость была приобретена в период брака — НОТАРИАЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ на продажу недвижимости

Оценочный альбом

Заполненное заявление