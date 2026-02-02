Какие документы необходимы для расчетов ипотечных полисов
Первоначальные сделки
Страхование Жизни, Имущества и Титула:
Паспорт покупателя (все страницы, включая пустые)
Выписка из ЕГРН или свидетельство о праве собственности;
Выписка из домовой книги
Паспорта собственников (все страницы, включая пустые);
Все правоустанавливающие документы, указанные в свидетельстве о собственности;
Если покупатель состоит в браке, а супруг/супруга не участвует в сделке — НОТАРИАЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ на приобретение недвижимости
Если продавец состоит в браке и недвижимость была приобретена в период брака — НОТАРИАЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ на продажу недвижимости
Оценочный альбом
Заполненное заявление
Кредитный договор (все страницы)
Страхование Жизни и Имущества:
Паспорт (разворот с фотографией + страница с пропиской);
Выписка из ЕГРН или свидетельство о праве собственности;
Оценочный альбом
Предварительный кредитный договор;
Заполненное заявление
Кредитный договор (все страницы)
Страхование Жизни:
Паспорт (разворот с фотографией + страница с пропиской);
Предварительный кредитный договор;
Предварительный график платежей;
Заполненное заявление
Кредитный договор (все страницы)
При переходе от другой страховой компании
Страхование Жизни, Имущества и Титула:
Паспорт (разворот с фотографией + прописка)
Кредитный договор (все страницы)
График платежей (все страницы) либо скриншот из банковского приложения с актуальным остатком
ЕГРН (все страницы)
ДКП и АПП
Заявление на страхование
***Страхование Жизни и Имущества:
Паспорт (разворот с фотографией + прописка)
Кредитный договор (все страницы)
График платежей (все страницы) либо скриншот из банковского приложения с актуальным остатком
ЕГРН (все страницы)
Заявление на страхование
***Страхование Жизни:
Паспорт (разворот с фотографией + прописка)
Кредитный договор (все страницы)
График платежей (все страницы) либо скриншот из банковского приложения с актуальным остатком
Заявление на страхование