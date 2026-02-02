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Какие документы необходимы для расчетов ипотечных полисов

Первоначальные сделки

Страхование Жизни, Имущества и Титула:

  1. Паспорт покупателя (все страницы, включая пустые)

  2. Выписка из ЕГРН или свидетельство о праве собственности;

  3. Выписка из домовой книги

  4. Паспорта собственников (все страницы, включая пустые);

  5. Все правоустанавливающие документы, указанные в свидетельстве о собственности;

  6. Если покупатель состоит в браке, а супруг/супруга не участвует в сделке — НОТАРИАЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ на приобретение недвижимости

  7. Если продавец состоит в браке и недвижимость была приобретена в период брака — НОТАРИАЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ на продажу недвижимости

  8. Оценочный альбом

  9. Заполненное заявление

  10. Кредитный договор (все страницы)

Страхование Жизни и Имущества:

  1. Паспорт (разворот с фотографией + страница с пропиской);

  2. Выписка из ЕГРН или свидетельство о праве собственности;

  3. Оценочный альбом

  4. Предварительный кредитный договор;

  5. Заполненное заявление

  6. Кредитный договор (все страницы)

Страхование Жизни:

  1. Паспорт (разворот с фотографией + страница с пропиской);

  2. Предварительный кредитный договор;

  3. Предварительный график платежей;

  4. Заполненное заявление

  5. Кредитный договор (все страницы)

При переходе от другой страховой компании

Страхование Жизни, Имущества и Титула:

  1. Паспорт (разворот с фотографией + прописка)

  2. Кредитный договор (все страницы)

  3. График платежей (все страницы) либо скриншот из банковского приложения с актуальным остатком

  4. ЕГРН (все страницы)

  5. ДКП и АПП

  6. Заявление на страхование

***Страхование Жизни и Имущества:

  1. Паспорт (разворот с фотографией + прописка)

  2. Кредитный договор (все страницы)

  3. График платежей (все страницы) либо скриншот из банковского приложения с актуальным остатком

  4. ЕГРН (все страницы)

  5. Заявление на страхование

***Страхование Жизни:

  1. Паспорт (разворот с фотографией + прописка)

  2. Кредитный договор (все страницы)

  3. График платежей (все страницы) либо скриншот из банковского приложения с актуальным остатком

  4. Заявление на страхование

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