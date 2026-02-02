Виды ипотечного страхования — обязательные и добровольные полисы ​

При оформлении ипотеки на длительный срок могут возникать различные риски. Среди наиболее распространённых — строительные дефекты, несчастные случаи, появление неучтённых собственников и другие обстоятельства.

Для чего страховать имущество? ​

Ипотека — длительный процесс, который может продолжаться свыше 5 или 10 лет. За этот период могут произойти разные события: потеря работы, крупные непредвиденные расходы. При наличии страховки погашение кредитных обязательств берёт на себя страховая компания.

Ипотечное страхование минимизирует риск утраты или повреждения имущества, а также защищает кредитора от неплатежей.

Виды ипотечного страхования ​

Выделяют три вида ипотечного страхования — два добровольных и один обязательный. Оформление необязательных видов страхования способствует снижению процентной ставки и повышает шансы на одобрение ипотеки.

Страхование жизни и здоровья. Финансовая «подушка безопасности», позволяющая получить выплаты при инвалидности, смерти или утрате трудоспособности по медицинским показаниям.

Страхование имущества. Вид ипотечной страховки, обеспечивающий защиту от материальных потерь в случае гибели залогового имущества, возникновения пожара, затопления и иных происшествий.

Страхование титула. Заёмщик может обезопасить себя от утраты права собственности, если приобретение жилья было совершено через мошенников или в случае появления неучтённых наследников.

Страховые случаи ​

Набор страховых случаев зависит от оформленного типа страхования. Например, без страхования жизни и здоровья воспользоваться соответствующими гарантийными выплатами не получится.

Компенсация по страхованию титула выплачивается при прекращении права собственности на жильё. Это может произойти по следующим причинам: